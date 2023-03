Πατέρας θα γίνει ο Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe), ο γνωστός σε όλους μας ηθοποιός από τη σειρά ταινιών με τον Χάρι Πότερ, καθώς ένας εκπρόσωπος του 33χρονου ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο (25.3.2023) ότι η σύντροφός του Έριν Νταρκ είναι έγκυος.

«Είναι απόλυτα ενθουσιασμένοι και ανυπομονούν να γίνουν μια τριμελής οικογένεια», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού των Χάρι Πότερ και μέλλοντα πατέρα και της – πλέον εγκύου – Έριν Νταρκ στη βρετανική Mirror.

«Το είπαν πρόσφατα στις οικογένειες και τους φίλους τους. Είναι μια απίστευτα συναρπαστική στιγμή», συμπλήρωσε η πηγή για τον Ντάνιελ Ράντκλιφ και τη σύντροφό του.

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ γνώρισε την 38χρονη σήμερα ηθοποιό το 2021 στα γυρίσματα της ταινίας Kill Your Darlings. Η ίδια είχε δηλώσει το 2016 για τον σύντροφό της:

Daniel Radcliffe expecting his first child with partner Erin Darke https://t.co/96CRwV6bIm