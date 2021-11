Το ρόλο της «κακιάς βασίλισσας» θα έχει στην επερχόμενη live action ταινία «Snow White» η γνωστή ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ (Gal Gadot). Θα συμπρωταγωνιστήσει, έτσι, με την Ρέιτσελ Ζέγκλερ (Rachel Zegler), η οποία θα αναλάβει το ρόλο της Χιονάτης.

Μετά την πρεμιέρα του «Red Notice», στην οποία πρωταγωνιστεί η Γκαλ Γκαντότ πλάι στους Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) και Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds), η 36χρονη ηθοποιός θα συνεργαστεί με τη Disney, η οποία ετοιμάζει τη live action ταινία της Χιονάτης, μετά τα «Lion King», «Mulan» και «Aladdin».

Όπως αποκάλυψε το Hollywood Reporter, η Γκαλ Γκαντότ θα είναι η Κακιά Βασίλισσα, η ανταγωνίστρια της Χιονάτης, η οποία είναι μια μοχθηρή και σκοτεινή προσωπικότητα.

Mirror, Mirror, on the wall, Gal Gadot is set to play the Evil Queen in Disney's live-action remake of #SnowWhite and the Seven Dwarfs, starring Rachel Zegler



More details: https://t.co/KNKiPaNABL pic.twitter.com/LdJnNoYtfN