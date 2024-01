Η Dua Lipa μάλλον έχει ξεπεράσει για τα καλά τον Ρομέν Γαβρά μετά τον πρόσφατο χωρισμό τους. Η Αμερικανίδα σταρ πλέον έχει κάνει το επόμενο βήμα και σύμφωνα με πληροφορίες από το Page Six βγαίνει με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ.

Οι φήμες ότι η Dua Lipa και ο Βρετανός ηθοποιός είναι μαζί, ξεκίνησαν όταν τους είδαν την Τετάρτη (10.1.2024) να χορεύουν σε ένα πάρτι μετά την πρεμιέρα της σειράς Masters of The Air που πρωταγωνιστή ο Κάλουμ Τέρνερ.

Το ζευγάρι επίσης έχει «πιάσει« ο φακός να φιλιέται στην πρεμιέρα της σειράς Masters of The Air.

Dua Lipa and Callum Turner spotted kissing at the ‘Masters of the Air’ movie after-party. https://t.co/04DODnXfCd January 11, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, οι φήμες επιβεβαιώνονται. Το ζευγάρι παρόλο που έχει λίγο καιρό που είναι μαζί, φαίνεται να είναι τόσο σοβαρά ώστε να πηγαίνει μαζί σε event.

Ο Κάλουμ Τέρνερ μάλιστα θεωρείται ως ένα ανερχόμενο αστέρι στον χώρο του Χόλιγουντ. Ο Τέρνερ πέρα από την πολυαναμενόμενη πολεμική σειρά σε παραγωγή του Τομ Χανκς και του Στίβεν Σπίλμπεργκ όπου συμμετέχει, παράλληλα παίζει και στο The Boys in the Boat σε σκηνοθεσία του Τζορτζ Κλούνεϊ.