Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Piers Morgan γίνεται αιχμηρός και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία…

Με ανάρτηση του στο Twitter, ο γνωστός παρουσιαστής “έκραξε” την Emily Ratajkowski για τον τρόπο που κρατά αγκαλιά τον – τριών μηνών- γιο της, Sylvester, σε φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram.

That’s not how you hold a baby @emrata – and your millions of followers shouldn’t be encouraged to do the same. Happy to give you some tips if you need them. pic.twitter.com/IcduCA4tMQ