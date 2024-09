Emily in Paris: Η Άσλεϊ Παρκ μιλάει πρώτη φορά για την πολυσυζητημένη τόπλες σκηνή στην σειρά του Netflix

Η Άσλεϊ Παρκ έγινε γνωστή από την σειρά «Emily in Paris» του Netflix. Η τόπλες σκηνή πάντως που συζητήθηκε, ήταν για την ίδια εφιαλτική, όπως παραδέχτηκε.

Η Άσλεϊ Παρκ μίλησε για την αποκαλυπτική σκηνή που έπρεπε να γυρίσει στη σειρά «Emily in Paris». Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο People και αναφέρθηκε στην εμπειρία της, λέγοντας πως το γύρισμα για την σειρά του Netflix ήταν ιδιαίτερα αγχωτικό για εκείνη.

Μίλησε συγκεκριμένα, για τη σκηνή, όπου ο χαρακτήρας της, η Μίντι πιάνει δουλειά σε ένα καμπαρέ και αναγκάζεται να τραγουδήσει, χωρίς μπλούζα.

«Ήταν πολύ αγχωτικό. Αυτός είναι ο χειρότερος εφιάλτης του κάθε ηθοποιού», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Έχω αυτή την επαναλαμβανόμενη ανάμνηση ότι βρίσκομαι στη σκηνή χωρίς να ξέρω τι να κάνω με τα εσώρουχά μου και αυτό είναι που έζησα στην πραγματικότητα. Απλά ήμουν περιτριγυρισμένη από τις πιο όμορφες χορεύτριες του κόσμου».

Όπως είπε κλείνοντας, η σκηνή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στο πώς θα γυριστεί, όμως η ίδια είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην παραγωγή και το συνεργείο.

