Όχι ότι το είχε ανάγκη αλλά ο Έλτον Τζον κατάφερε να μπει και στο πάνθεον των καλλιτεχνών που έχουν κατακτήσει όλα τα σημαντικά βραβεία. Δηλαδή, Emmy, Grammy, Oscar και Tony.

Θα είναι δηλαδή ένας EGOT (ακρωνύμιο από τα Emmy, Grammy, Oscar και βραβείο Tony).

Ο Βρετανός καλλιτέχνης απέσπασε στην 75η απονομή των Emmy, βραβείο για τη live μετάδοση της συναυλίας του από το στάδιο των Ντότζερς στο Λος Άντζελες. Η συναυλία έγινε στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του Farewell Yellow Brick Road.

Ο μουσικός δεν μπόρεσε να βρεθεί στην τελετή απονομής των Emmy, καθώς αναρρώνει από έναν τραυματισμό στο γόνατο.

Ο παραγωγός Μπεν Γουίνστον, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή με τον σύζυγο του Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνις, για να παραλάβει την τιμητική διάκριση είπε: «Δεν είμαι ο Έλτον Τζον, δυστυχώς υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο. Είναι απολύτως καλά, θα ήθελε να στείλει την αγάπη του και τις ευχαριστίες του στην Ακαδημία Τηλεόρασης για αυτό το απίστευτο βραβείο».

«Ξέραμε ότι αυτή η συναυλία θα ήταν ιστορική, γιατί ήταν η τελευταία εμφάνιση του Έλτον Τζον στη Βόρεια Αμερική σε περιοδεία. Ξέραμε ότι θα ήταν ιστορική γιατί ήταν η πρώτη ζωντανή παγκόσμια μετάδοση streaming της Disney. Δεν ξέραμε ότι θα ήταν ιστορική, επειδή κέρδισε ένας άνθρωπος, που έχει δημιουργήσει το soundtrack της ζωής μας, έχει κάνει πάρα πολλά για την κοινωνία, που είναι ο ήρωάς μας», ανέφερε ο Μπεν Γουίνστον.

Ο Έλτον Τζον είναι ο 19ος καλλιτέχνης που κατορθώνει να αποσπάσει τα 4 κορυφαία βραβεία Emmy, Grammy, Oscar και Tony, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο τραγουδιστής και δημιουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους συνεργάτες του.

«Κερδίσαμε Emmy και είμαι στον έβδομο ουρανό!! Η λήψη αυτής της αναγνώρισης αποτελεί απόδειξη του πάθους και της αφοσίωσης όλων των εμπλεκομένων, και είμαι τόσο βαθιά ευγνώμων.

Ενώ είμαι στενοχωρημένος που δεν μπόρεσα να είμαι εκεί για να παραλάβω αυτό το βραβείο αυτοπροσώπως – πρόσφατα υποβλήθηκα σε εγχείρηση στο γόνατο, μια ήπια υπενθύμιση, ίσως, μιας ζωής που πέρασα πηδώντας από πιάνο σε πιάνο (βλ. εικόνα 2!) – Ευχαριστώ από καρδιάς στο @televisionacad και σε όλους όσους βρήκαν χρόνο να ψηφίσουν. Αυτό το βραβείο αντικατοπτρίζει τη συλλογική προσπάθεια και τη δημιουργικότητα μιας καταπληκτικής ομάδας», έγραψε ο Έλτον Τζον.

Ο Έλτον Τζον έχει κερδίσει πέντε Grammy, δύο Όσκαρ για τα τραγούδια «Can You Feel the Love Tonight» από την ταινία «The Lion King» και «(I’m Gonna) Love Me Again» από το φιλμ «Rocketman», καθώς και ένα Tony για τη μουσική του μιούζικαλ «Aida».