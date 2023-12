Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη Eurovision 2024 στο Μάλμο και την επιστροφή του κορυφαίου ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού στη Σουηδία. Σήμερα (19.12.2023), λίγο πριν υποδεχθούμε τη νέα χρονιά, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της σκηνής στη Malmö Arena.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας SVT της Σουηδίας αποκάλυψε κάθε λεπτομέρεια από τον σχεδιασμό της σκηνής που θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός της Eurovision 2024.

Για πρώτη φορά θα τοποθετηθεί στο κέντρο του σταδίου ενώ θα έχει σχήμα σταυρού, δημιουργώντας έτσι μια μοναδική εμπειρία 360 μοιρών για τους θεατές τον Μάιο.

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας έχει υλοποιήσει τη σκηνή της φετινής Eurovision στη Σουηδία για να προσφέρει ένα θέαμα τόσο στο ζωντανό κοινό όσο και στους τηλεθεατές που όμοιό τους δεν έχουν ξαναδεί.

Η επίσημη παρουσίαση της σκηνής έγινε και από τους λογαριασμούς της Eurovision στα social media. Υπεύθυνοι για την υλοποίηση της σκηνής είναι ο Florian Wieder ως σχεδιαστής παραγωγής και ο Fredrik Stormby ως σχεδιαστής περιεχομένου φωτισμού και οθόνης.

Good folk of Europe and beyond… say ‘hej’ to the #Eurovision2024 stage!

