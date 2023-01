Viral για όλους τους λάθος λόγους έγινε η νεαρή ηθοποιός Μίλι Άλκοκ, μετά την εμφάνισή της στις Χρυσές Σφαίρες, επειδή ανέβηκε στη σκηνή και φάνηκε μεθυσμένη, με τα ξένα ΜΜΕ αλλά και τους τηλεθεατές να δηλώνουν ότι πρόκειται για τη χειρότερη εμφάνιση της – κατά τα άλλα λαμπερής – βραδιάς.

Οι Χρυσές Σφαίρες επέστρεψαν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση για την 80η απονομή τους από το Beverly Hilton της Καλιφόρνια με τους νικητές και τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί να «κλέβουν» την παράσταση. Όμως, μια από αυτές που έκανε το ίδιο, ήταν η ηθοποιός Μίλι Άλκοκ του «House of the Dragon», καθώς ήταν μεθυσμένη.

Η Μίλη Άλκοκ πρωταγωνίστησε στα πρώτα επεισόδια του «House of the Dragon» στον ρόλο της Rhaenyra σε νεαρή ηλικία. Η ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή, έχοντας ήδη πιει αρκετές δόσεις αλκοόλ, για να παραλάβει το βραβείο Καλύτερης Τηλεοπτικής Δραματικής Σειράς της χρονιάς.

House of the Dragon wins the award for Best Drama Television Series at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/7cqF8cqQTs