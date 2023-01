Ο Κέβιν Κόστνερ αποκλείστηκε λόγω της κακοκαιρίας, που έπληξε τη Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ και να παραλάβει το βραβείο που κέρδισε. Ο 67χρονος σταρ του Χόλιγουντ πήρε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά.

Ο Κέβιν Κόστνερ, που βραβεύτηκε με τη Χρυσή Σφαίρα για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «Yellowstone», ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Κρίστιν Μπομγκάρτνερ δεν θα μπορούσαν να παρευρεθούν στην τελετή. Το μήνυμά του μεταδόθηκε μέσω βίντεο στο Twitter προτού ξεκινήσει η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

«Γεια σε όλους. Κοιτάξτε, συγγνώμη σε όσους μπορεί να έχουν συντονιστεί για να παρακολουθήσουν τις Χρυσές Σφαίρες – η Κρις και εγώ δεν θα είμαστε εκεί», είπε ο Κέβιν Κόσντερ.

«Χθες έπρεπε να βγάλουμε τα παιδιά έξω από το σχολείο στη Σάντα Μπάρμπαρα. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε πέντε χρόνια που ο αυτοκινητόδρομος έχει πλημμυρίσει, βρεθήκαμε στη λάθος πλευρά της πόλης και δεν μπορέσαμε να επιστρέψουμε χθες το βράδυ» εξήγησε ο ηθοποιός.

«Κανείς δεν είναι πιο λυπημένος από εμάς που δεν μπορούμε να είμαστε εκεί στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών. Η Κρις είχε ένα όμορφο φόρεμα, ανυπομονούσα να βαδίσω στο κόκκινο χαλί μαζί της», πρόσθεσε ο 67χρονος σταρ.

Ο Κέβιν Κόστνερ κέρδισε Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά και τρόπαιό του παρέλαβε η παρουσιάστρια Ρετζίνα Χολ.

Regina Hall finding out why Kevin Costner couldn’t be at the #GoldenGlobes just won next year’s #GoldenGlobes for Best Actress in a TV Comedy pic.twitter.com/5WjI6zosdn

Ο Κέβιν Κόστνερ δεν είναι ο μόνος διάσημος που εγκλωβίστηκε από τις ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν την περασμένη εβδομάδα τη νότια Καλιφόρνια. Από το Μοντεσίτο, η Έλεν ΝτιΤζενέρις κοινοποίησε βίντεο από το σπίτι της με εικόνες από τις εκτεταμένες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG