Η Μπιγιονσέ κατάφερε κάτι πολύ σπουδαίο στα χτεσινά βραβεία Grammy 2023. Κέρδισε το 32ο βραβείο της καριέρας της και έγινε έτσι η καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα βραβεία από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία του θεσμού.

Η Μπιγιονσέ κέρδισε το καλύτερο άλμπουμ χορευτικής/ηλεκτρονικής μουσικής που ήταν το 3ο βραβείο της μετά από αυτό για την παραδοσιακή ερμηνεία R&B και το καλύτερο το τραγούδι R&B, Στην σκηνή των grammy 2023, ευχαρίστησε τον Θεό, την οικογένειά της, τα Grammy και την queer κοινότητα.

«Στην πραγματικότητα, η Μπιγιονσέ είναι καθ’ οδόν. Αλλά ξέρετε ότι το θετικό της διοργάνωσης των Grammy στο Λος Άντζελες είναι ότι όλοι μπορούν να είναι εδώ. Το μειονέκτημα της φιλοξενίας στο Λος Άντζελες είναι η κίνηση», εξήγησε ο παρουσιαστής, Τρέβορ Νόα, ο οποίος επέστρεψε ως οικοδεσπότης του σόου για τρίτη φορά, όταν ανακοινώθηκε η νικήτρια της κατηγορίας για το καλύτερο R&B τραγούδι και δεν έβλεπε την τραγουδίστρια να εμφανίζεται.

Η Μπιγιονσέ, που έχει ήδη κερδίσει τα περισσότερα Grammy από οποιαδήποτε γυναίκα καλλιτέχνη, είχε υποψηφιότητες για ακόμα μια χρονιά σε σπουδαίες κατηγορίες, όπως το δίσκο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς και το άλμπουμ της χρονιάς, το τελευταίο από τα οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ.

the way Trevor Noah paused the entire ceremony just so he could announce that Beyoncé arrived and hand her her 30th Grammy? love pic.twitter.com/qOvdPOmupm