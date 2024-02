Σε μια εντυπωσιακή βραβεία δόθηκαν το βράδυ της Κυριακής (4.2.2024) τα βραβεία Grammy. Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η πολυτάλαντη Τέιλορ Σουίφτ, ενώ τις εντυπώσεις έκλεψε η Σελίν Ντιόν η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια μετά τη διάγνωσή της με το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ατόμου.

Μόλις η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στην σκηνή για να απονείμει το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς, όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα απονομής των Grammy σηκώθηκαν όρθιοι και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Εμφανώς συγκινημένη η σπουδαία Σελίν Ντιόν τους ευχαρίστησε και απένειμε το βραβείο.

«Σας ευχαριστώ όλους. Σας αγαπώ. Είστε πανέμορφοι. Όταν σας λέω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, το εννοώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Όσοι είναι ευλογημένοι να βρίσκονται στην τελετή των Grammy, δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρούν δεδομένη την αγάπη και τη χαρά που φέρνει η μουσική στις ζωές μας και σε όλο τον κόσμο.

Και τώρα με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσω το Grammy που πριν από 27 χρόνια μου έδωσαν η Νταιάνα Ρος και ο Στινγκ, αυτό για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς» είπε η Σελίν Ντιόν.

Σημειώνεται πως η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2022 ότι πάσχει από τη σπάνια νευρολογική διαταραχή Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ατόμου (Stiff Person Syndrome-SPS), μια ανίατη ασθένεια, που χαρακτηρίζεται από κυμαινόμενη μυϊκή ακαμψία στον κορμό και τα άκρα και αυξημένη ευαισθησία σε ερεθίσματα όπως ο θόρυβος και το άγγιγμα.

Céline Dion stepped out at the 2024 Grammy Awards amid her ongoing health issues. The pop icon made a rare public appearance at the 66th annual Grammys by stepping out to present the final award of the night pic.twitter.com/lSlEK2WFAl — People (@people) February 5, 2024

Το ρεκόρ της Τέιλορ Σουίφτ

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς δεν ήταν άλλη από την Τέιλορ Σουίφτ καθώς με το Grammy που της απένειμε η Σελίν Ντιόν, η 34χρονη έφτασε τα τέσσερα βραβεία για άλμπουμ της χρονιάς.

Με το βραβείο αυτό για το άλμπουμ Midnights η Σουίφτ έγινε η πρώτη τραγουδίστρια που κερδίζει Grammy καλύτερου άλμπουμ για τέταρτη φορά καθώς το ίδιο ρεκόρ μέχρι σήμερα έχουν οι Στίβι Γουόντερ, Φρανκ Σινάτρα και Πολ Σάιμον.

Η Τέιλορ Σουίφτ ευχαρίστησε τους εκατομμύρια φαν της και τους ενημέρωσε για την κυκλοφορία του 11ου άλμπουμ της:

«Οκ, είναι το 13ο Grammy που είναι ο τυχερός μου αριθμός, δεν ξέρω αν σας το έχω πει ποτέ αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ακαδημίας που ψήφισαν. Οπότε θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους fans μου και να σας αποκαλύψω ένα μυστικό που κρατούσα κρυφό τα τελευταία δύο χρόνια που είναι ότι το νέο μου άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου και θα έχει τίτλο The Tortured Poets Department. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ».

Taylor Swift acknowledges Lana Del Rey on stage during her ‘Album of the Year’ speech tonight #GRAMMYs pic.twitter.com/RWWydYv1sm — Lana Del Rey Online (@LanaDReyOnline) February 5, 2024

Οι νικητές των Grammy

Άλμπουμ της χρονιάς

Taylor Swift – Midnights ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Jon Batiste – World Music Radio

boygenius – The Record

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Lana Del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Olivia Rodrigo – Guts

SZA – SOS

Καλύτερη ηχογράφηση

Miley Cyrus – Flowers – WINNER

Jon Batiste – Worship

boygenius – Not Strong Enough

Billie Eilish – What Was I Made For? from Barbie: The Album

Victoria Monét – On My Mama

Olivia Rodrigo – Vampire

Taylor Swift – Anti-Hero

SZA – Kill Bill

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Victoria Monét – NIKHTRIA

Gracie Abrams

Fred again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

The War and Treaty

Τραγούδι της χρονιάς

Billie Eilish – What Was I Made For? from Barbie – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Lana Del Rey – A&W

Taylor Swift – Anti-Hero

Jon Batiste – Butterfly

Dua Lipa – Dance the Night from Barbie

Miley Cyrus – Flowers

SZA – Kill Bill

Olivia Rodrigo – Vampire

Καλύτερο pop φωνητικό άλμπουμ

Taylor Swift – Midnights – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Kelly Clarkson – Chemistry

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo – Guts

Ed Sheeran – “-” (Subtract)

Καλύτερο R&B τραγούδι

SZA – Snooze – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Halle – Angel

Robert Glasper featuring SiR and Alex Isley – Back to Love

Coco Jones – ICU

Victoria Monét – On My Mama

Καλύτερο country άλμπουμ

Lainey Wilson – Bell Bottom Country – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Kelsea Ballerini – Rolling Up the Welcome Mat

Brothers Osborne – Brothers Osborne

Zach Bryan – Zach Bryan

Tyler Childers – Rustin’ in the Rain

Καλύτερη pop σόλο εμφάνιση

Miley Cyrus – Flowers – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Doja Cat – Paint the Town Red

Billie Eilish – What Was I Made For? from Barbie

Olivia Rodrigo – Vampire

Taylor Swift – Anti-Hero

Καλύτερο progressive R&B άλμπουμ

SZA – SOS – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

6lack – Since I Have a Lover

Diddy – The Love Album: Off the Grid

Terrace Martin and James Fauntleroy – Nova

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Καλύτερη R&B εμφάνιση

Coco Jones – ICU – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Chris Brown – Summer Too Hot

Robert Glasper featuring SiR and Alex Isley – Back to Love

Victoria Monét – How Does It Make You Feel

SZA – Kill Bill

Καλύτερο folk άλμπουμ

Joni Mitchell – Joni Mitchell at Newport (Live) – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Dom Flemons – Traveling Wildfire

The Milk Carton Kids – I Only See the Moon

Nickel Creek – Celebrants

Old Crow Medicine Show – Jubilee

Paul Simon – Seven Psalms

Rufus Wainwright – Folkocracy

Παραγωγός της χρονιάς

Jack Antonoff – ΝΙΚΗΤΗΣ

Dernst “D’Mile” Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Καλύτερο pop ντουέτο

SZA featuring Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine – ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

Miley Cyrus featuring Brandi Carlile – Thousand Miles

Lana Del Rey featuring Jon Batiste – Candy Necklace

Labrinth featuring Billie Eilish – Never Felt So Alone

Taylor Swift featuring Ice Spice – Karma