Ο Τρέβορ Νόα θα είναι ο οικοδεσπότης της τελετής απονομής των Μουσικών Βραβείων Grammy για τρίτη συνεχή χρονιά. Ο 38χρονος συγγραφέας, κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής επιβεβαίωσε ότι θα επιστρέψει ως οικοδεσπότης της τελετής απονομής των Grammy 2023 τον Φεβρουάριο.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παρουσιάσω για άλλη μια φορά τα #Grammy!» έγραψε ο Τρέβορ Νόα στον λογαριασμό του στο Twitter.

I’m super excited to be hosting the #Grammys once again! 🙏🏾 Tune in Sunday, Feb 5th on @CBS🔥 Thank you @billboard & @neenaroe for the cover / story! 😁 Photographer: @peterashlee Stylist: @jasonbolden Groomer: Enid Seymore Producers: Get Swayed Location: @_HudsonYardsNYC pic.twitter.com/47kl1RMLgv