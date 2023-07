Oι Guns Ν’ Roses ολοκλήρωσαν την περιοδεία τους στην Ευρώπη, με τελευταίο προορισμό την Ελλάδα και την Αθήνα, με το πασίγνωστο συγκρότημα να δίνει ρεσιτάλ στο ΟΑΚΑ ενθουσιάζοντας τον κόσμο που έδωσε το παρών προκειμένου να τους παρακολουθήσει.

Αψηφώντας την υψηλή θερμοκρασία και τον καύσωνα που έχει καταλύσει την Αθήνα, οι Guns N’ Roses βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (22/07) στο ΟΑΚΑ και αποθεώθηκαν από 40.000 κόσμο που έδωσε το παρών για να τους δει από κοντά.

Για τρεις ολόκληρες ώρες οι Guns Ν’ Roses έπαιξαν ασταμάτητα, δίνοντας μια πραγματική παράσταση την οποία θα θυμούνται για πάντα οι παραβρισκόμενοι.

Αξίζει να σημειωθεί πως το γνωστό συγκρότημα είχε 30 ολόκληρα χρόνια να έρθει στην χώρα μας, με το αποτέλεσμα στην επιστροφή τους να είναι φαντασμαγορικό.

Praying for autumn rain in the summer heatwave with @gunsnroses . In OAKA Athens, a couple hours before @Slash ‘s birthday. #gunsnroses pic.twitter.com/HwP9fWgd9D

Athens, this is going to be special! The last show of the tour in Europe. Let’s go! 🔥 pic.twitter.com/pJFuU5ucbz