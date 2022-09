Η διάσημη ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1982, «Blade Runner» γίνεται σειρά. Η Amazon θα είναι η δημιουργός της νέας και «προκλητικής», όπως ανακοίνωσε, σειράς.

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ, ο οποίος σκηνοθέτησε την ταινία θα είναι εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, που θα σκηνοθετήσει η Σίλκα Λουίζα.

Η νέα σειρά, με τίτλο «Blade Runner 2099», θα ακολουθεί τα γεγονότα της δεύτερης ταινίας του 2017 «Blade Runner 2049», την οποία σκηνοθέτησε ο Ντενί Βιλνέβ. Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή.

