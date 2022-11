Η 76χρονη Cher είναι ερωτευμένη, πολύ ερωτευμένη. Και η γνωστή τραγουδίστρια δεν δίστασε να επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον μουσικό παραγωγό Alexander Edwards στο Twitter και να απαντήσει και όσους εκφράζουν και τις ανησυχίες τους για την διαφορά ηλικίας που έχουν.

Σε μια ανάρτησή της στο Twitter, η Cher μοιράστηκε μία φωτογραφία με τον 36χρονο Alexander Edwards, βάζοντας δίπλα και ένα emoji καρδιάς. Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε μάλιστα ότι ο νέος της σύντροφος της φέρεται «σαν βασίλισσα».

Η Cher, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει ήδη συστήσει τον Alexander στην οικογένειά της και δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τη διαφορά ηλικίας που, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η αγάπη δεν ξέρει μαθηματικά».

Σε άλλη ανάρτησή της στο Twitter, η γνωστή τραγουδίστρια γράφει ότι οι haters θα τους τους μισούν έτσι και αλλιώς, είτε είναι ευτυχισμένοι είτε όχι. «Δεν μας υπερασπίζομαι» γράφει επίσης»

I’m Not Defending us.Haters are Gonna Hate…Doesn’ Matter

That we’re Happy & Not

Bothering Anyone