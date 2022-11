Την Κυριακή (27.11.2022) ο πρόεδρος της Αλβανίας χορήγησε την αλβανική υπηκοότητα στη βρετανίδα ποπ σταρ Dua Lipa. Ο Μπαϊράμ Μπεγκάι δήλωσε μάλιστα ότι θεωρούσε τιμή του να το πράξει επειδή η διάσημη τραγουδίστρια έκανε διάσημους τους Αλβανούς σ’ όλο τον κόσμο.

Ο πρόεδρος της Αλβανίας Μπαϊράμ Μπεγκάι είπε επίσης ότι η αλβανικής καταγωγής Dua Lipa έλαβε την υπηκοότητα ενόψει της 110ης επετείου της ανεξαρτησίας της χώρας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή τραγουδίστρια γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1995 από Αλβανούς γονείς, μετανάστες από το Κοσσυφοπέδιο.

«Θα είμαι κι’ εγώ Αλβανίδα με χαρτιά», είπε η Dua Lipa πριν δώσει τον όρκο της υπηκοότητας στο δημαρχείο των Τιράνων. «Είναι μια απερίγραπτα μεγάλη χαρά μια τέτοια αποδοχή, αγάπη και τα πάντα», είπε επίσης η τραγουδίστρια, η οποία έβγαλε μια φωτογραφία διαβατηρίου, έδωσε δακτυλικά αποτυπώματα και υπέγραψε μια αίτηση για ταυτότητα και διαβατήριο.

Happy to give the one and only @DUALIPA the decree of Albanian citizenship. She has made us proud with her global career and engagement in important social causes. pic.twitter.com/B9qYbrfywA