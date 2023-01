Φρενίτιδα επικρατεί στα social media με τους fans της Lady Gaga, που θα δουν την αγαπημένη τραγουδίστρια να παίζει στην νέα ταινία του Joker. Την αποκάλυψη για την συμμετοχή της έκανε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Στη νέα ταινία, σε σκηνοθεσία του Τοντ Φίλιπς, η Lady Gaga ενσαρκώνει την πρώην ψυχίατρο Harley Quinn στο ‘Ασυλο ‘Αρκχαμ της Γκόθαμ Σίτι, η οποία θα γίνει συνεργάτης του Τζόκερ στο έγκλημα.

Μία πηγή στο ET δήλωσε ότι «η Gaga έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους επειδή είναι τόσο συγκεντρωμένη στη δουλειά της. Έχει αφοσιωθεί πλήρως στο sequel του Joker και πολλή από την ενέργειά της πηγαίνει σε αυτό».

Τα γυρίσματα της ταινίας «Joker: Folie à Deux» ξεκίνησαν, με την πρεμιέρα να αναμένεται στις 4 Οκτωβρίου 2024. Και όσο και αν οι συντελεστές προσπάθησαν να αποφύγουν διαρροές, φαίνεται ότι κάποια πλάνα της Lady Gaga ως Harley Quinn κυκλοφορούν στα social media και προκαλούν πανικό…

Δείτε εδώ:

OMG!!!! It’s the first look at Lady Gaga as Harley Quinn in Todd Philips’ Joker: FAD!!!! pic.twitter.com/9KVPOo4ERs