Πάρα τις αυξημένες υποχρεώσεις της, η Αντζελίνα Τζολί είναι μια κλασική μαμά. Η γνωστή ηθοποιός πήρε την 13χρονη κόρη της, Vivienne, και πετάχτηκαν για ψώνια σε δημοφιλή δρόμο του Λονδίνου.

Η Αντζελίνα Τζολί και η κόρη της, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, επισκέφθηκαν τα H&M, αφήνοντας άναυδους τους υπόλοιπους πελάτες που βρίσκονταν στο κατάστημα. Οι αγορές αφορούσαν κυρίως την Vivienne, το τρίτο βιολογικό παιδί της 46χρονης ηθοποιού με τον Μπραντ Πιτ, η οποία διάλεξε κάποια basic T-shirts.

Μαμά και κόρη ήταν πολύ χαλαρές στα ψώνια τους, πολύ απλά ντυμένες και κάναν αγκαλιά την βόλτα τους. Η Αντζελίνα Τζολί φορούσε ένα πολύ ωραίο καθημερινό παλτό, ενώ η 13χρονη κόρη της ένα T-shirt και αθλητική φόρμα.

