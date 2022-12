Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο συνδημιουργός της μεγάλης επιτυχίας «All I Want For Christmas Is You» απέναντι στη Μαράια Κάρεϊ, η οποία σε παλαιότερη συνέντευξή της ισχυρίστηκε ότι αυτή έγραψε το δημοφιλές τραγούδι των Χριστουγέννων όταν ακόμα ήταν παιδί.

Ο Walter Afanasieff αποφάσισε να απαντήσει στην Μαράια Κάρεϊ λέγοντας χαρακτηριστικά πως η ποπ τραγουδίστρια «δεν καταλαβαίνει από μουσική». Η Μαράια Κάρεϊ δήλωσε το 2017 ότι έγραψε το τραγούδι όταν ακόμα ήταν παιδί σε ένα μικρό αρμόνιο: «Είμαι τόσο περήφανη για το τραγούδι που έγραψα όταν ήμουν ακόμη παιδάκι» είχε πει.

Ωστόσο, στο podcast «Hot Takes & Deep Dives», ο Afanasieff που υπήρξε για χρόνια συνεργάτης της, διέψευσε όσα είπε η Κάρεϊ για την επιτυχία του 1994: «Απλώς κάποια στιγμή, έπειτα από δέκα χρόνια επιτυχίας, η Μαράια άρχισε να υπαινίσσεται ότι έγραψε αυτό το τραγούδι όταν ήταν μικρό κοριτσάκι».

«Γιατί όμως δεν το είχε πει από την αρχή; Γιατί πολύ απλά πρόκειται για μια ιστορία που έφτιαξε στο κεφάλι της με τα χρόνια» είπε.

«Δεν καταλαβαίνει από μουσική, δεν γνωρίζει από συγχορδίες, θεωρία της μουσικής ή τίποτα από όλα αυτά» και συμπλήρωσε «το να ισχυρίζεται ότι έγραψε ένα τόσο περίπλοκο και γεμάτο συγχορδίες τραγούδι όταν ήταν μικρό κοριτσάκι είναι παραμύθι».

Ο ίδιος είπε ότι «εκείνη την εποχή ένιωσα ότι συνεργαστήκαμε τέλεια», ωστόσο παραδέχτηκε ότι έχει να της μιλήσει πάνω από 4 χρόνια.