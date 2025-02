H ράπερ Little Simz θα επιμεληθεί το Μουσικό Φεστιβάλ «Meltdown 2025» στο Λονδίνο

Η επιμέλεια του Meltdown 2025, του ετήσιου μουσικού Φεστιβάλ στο Southbank Centre στο Λονδίνο ανατέθηκε στη ράπερ και πρωταγωνίστρια του Top Boy Little Simz, όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές του.

Η ράπερ με έδρα το Λονδίνο προστίθεται σε μια περίφημη λίστα πρώην επιμελητών που περιλαμβάνει τους Ντέιβιντ Μπόουι, Γκρέις Τζόουνς, Νικ Κέιβ, Πάτι Σμιθ, Νάιλ Ρότζερς και Τζον Πιλ.

«Τόσοι πολλοί απίθανοι καλλιτέχνες έχουν επιμεληθεί αυτό το Φεστιβάλ, οπότε είναι πραγματική τιμή να συμμετέχω σε αυτό» είπε η Little Simz. «Το Meltdown 2025, σύμφωνα με τη Simz θα είναι επικό. Θα σας δω εκεί» πρόσθεσε.

Παράλληλα με την παρουσία της στο Φεστιβάλ που θα διαρκέσει 11 μέρες η Little Simz θα επιλέξει τη σύνθεση καλλιτεχνών, τη μουσική και τα εργαστήρια για την 30η έκδοση της διοργάνωσης. Ο πρώτος κύκλος των επιλεγμένων ερμηνευτών θα ανακοινωθεί την άνοιξη.

Πρόκειται να είναι μια ακόμη σημαντική στιγμή για τη βραβευμένη με Mercury ράπερ που ενθουσίασε το κοινό στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπέρι πέρυσι, όπου εμφανίστηκε στη Pyramid Stage πριν από τους Coldplay. Η Simz συμμετείχε επίσης ως μοντέλο του οίκου Miu Miu στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η ράπερ έχει κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένου του Sometimes I Might Be Introvert, το οποίο κέρδισε το βραβείο Mercury 2022 και ήταν υποψήφια για ένα Βρετανικό Μουσικό Βραβείο (Brit Award). H Little Simz υποδύθηκε επίσης τον χαρακτήρα της Shelley στο Top Boy, την αναβίωση της σειράς που προβλήθηκε στο Netflix το 2019.