Ο Jay-Z μίλησε στους Sunday Times για τις φυλετικές εντάσεις, τα social media και τη μουσική κληρονομιά του. «Ελπίζω να μιλούν για μένα μαζί με τα ονόματα του Μπομπ Μάρλεϊ και όλων των σπουδαίων», τόνισε ο διάσημος ράπερ.

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του ο Jay-Z αφιέρωσε χρόνο και μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τις φυλετικές εντάσεις στην Αμερική, τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη δική του κληρονομιά.

Το είδωλο του hip-hop και επιχειρηματίας σε συνέντευξη στους Sunday Times αναφέρθηκε στο τεταμένο κλίμα στις ΗΠΑ λόγω των φυλετικών διακρίσεων επισημαίνοντας τόσο την πρόοδο της χώρας όσο και την πορεία της.

Jay-Z recently talked to The Sunday Times (via Zoom) to promote his new partnership with Puma and shared about life in quarantine with his superstar wife Beyoncé, their 9-year-old daughter Blue Ivy and their soon to be 4-year-old twins Rumi and Sir. https://t.co/ouM6AxUWgH