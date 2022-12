Μια από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του YouTube, ο Keenan Cahill, πέθανε σε ηλικία 27 ετών μετά από επιπλοκές που είχε μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς που έκανε στις 15 Δεκεμβρίου.

Ο Keenan Cahill πέθανε την περασμένη Πέμπτη (29.12.2022), σκορπώντας θλίψη στους θαυμαστές του στο YouTube, αφού είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο fan club από τις μιμήσεις που έκανε και τα τραγούδια που «ερμήνευε», κουνώντας απλώς τα χείλια του.

Ο David Graham, μάνατζερ του 27χρονου σταρ του YouTube, αποκάλυψε στο TMZ ότι έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στις 15 Δεκεμβρίου αλλά αντιμετώπισε επιπλοκές και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη σε νοσοκομείο του Σικάγο. Ωστόσο, αφαιρέθηκε από αυτή το απόγευμα της Πέμπτης και έφυγε από τη ζωή.

Ο Keenan Cahill είχε εκατομμύρια ακόλουθους στους λογαριασμούς του στα social media και ήταν ένας από τους πρώτους που συγκέντρωσε πάνω από 500 εκατομμύρια προβολές στα βίντεό του στο κανάλι του στο YouTube, αναφέρει το TMZ.

Ο 50 Cent ήταν από τους πρώτους που τον βοήθησαν να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, καθώς έκαναν μια συνεργασία-έκπληξη στο τραγούδι Down On Me, κάτι που βοήθησε τον Keenan Cahill να δουλέψει μαζί και με άλλους celebrities.

Το ρεζουμέ του είναι εντυπωσιακό. Συνεργάστηκε σε βίντεο με τους Justin Bieber, Ariana Grande, Katy Perry, David Guetta, Britney Spears, Jason Derulo, LMFAO και την Tyra Banks, μεταξύ άλλων διασημοτήτων από τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο.

Ο Keenan Cahill διαγνώστηκε με μια σπάνια γενετική διαταραχή όταν ήταν μωρό, το σύνδρομο Maroteaux–Lamy, μια ανίατη ασθένεια που προκαλεί μεγέθυνση οργάνων και ιστών, ουλές ή φλεγμονή σε αυτά. Μερικοί άνθρωποι που έχουν σύνδρομο Maroteaux-Lamy μπορεί να αντιμετωπίζουν και καρδιακά προβλήματα, κάτι που φαίνεται να έπαθε ο 27χρονος.