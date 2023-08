Τα… παλιά θυμήθηκε η «Σαμάνθα» του «Sex and the City», Kim Cattrall (Κιμ Κατράλ). Η 67χρονη ηθοποιός έγινε πλουσιότερη κατά 1 εκατομμύριο δολάρια για να εμφανιστεί για ένα μόλις λεπτό στη συνέχεια της διάσημης σειράς.

Για τα 60 δευτερόλεπτα στη συνέχεια του λατρεμένου «Sex and the City», το sequel «And Just Like That», στο τέλος της δεύτερης σεζόν, η Kim Cattrall (Κιμ Κατράλ) έβαλε στον τραπεζικό της λογαριασμό το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Σύμφωνα με την 67χρονη σταρ, ο CEO του τηλεοπτικού δικτύου HBO της τηλεφώνησε και τη ρώτησε τι θα χρειαζόταν για να επιστρέψει. Αρχικά, η ηθοποιός ζήτησε το μαγικό άγγιγμα της Patricia Field, της διάσημης σχεδιάστριας – ενδυματολόγου που δούλεψε στην αρχική σειρά, αλλά όχι στα τωρινά επεισόδια.

Η στιγμή μάλιστα μόλις αποκαλύφθηκε και κυκλοφορεί σε σχετικό βίντεο.

Μετά από μία σφοδρή διαμάχη έξι ετών με την «Κάρι Μπράντσο» Sarah Jessica Parker (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), η Kim Cattrall είχε ορκιστεί να μην υποδυθεί ποτέ ξανά την υπάλληλο δημοσίων σχέσεων «Σαμάνθα».

Αλλά νωρίτερα φέτος πείστηκε να το ξανασκεφτεί, αφού οι θαυμαστές είπαν ότι η σειρά δεν ήταν η ίδια χωρίς αυτήν.