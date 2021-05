Την πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής περιγράφει η Lady Gaga. Σε συνέντευξή της στη σειρά ντοκιμαντέρ «The Me You Can’t See», που υπογράφουν η Όπρα Γουίνφρι και ο πρίγκιπας Χάρι, η 35χρονη σούπερ σταρ της ποπ αποκαλύπτει ότι στα 19 της τη βίασε και την άφησε έγκυο μουσικός παραγωγός.

Ανατρέχοντας στις εφιαλτικές στιγμές που έζησε πριν 16 χρόνια η Lady Gaga περιγράφει την τραυματική εμπειρία της σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη στα 19 της από μουσικό παραγωγό, τον οποίο, όμως, δεν κατονομάζει, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Mου προκάλεσε ψυχωτικό επεισόδιο και κατέρρευσα…», συγκλονίζει η Lady Gaga μιλώντας για τον βιασμό της!

Lady Gaga reveals how producer raped her and ‘dropped her off pregnant on a street corner’ https://t.co/wnwT1bfkea