Συγκλονίζει ο πρίγκιπας Χάρι αποκαλύπτοντας στην Όπρα Γουίνφρι τον εφιάλτη που ζούσε επί δέκα ολόκληρα χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα. Σχεδόν για μία δεκαετία, έπινε πολύ κάθε μέρα και έκανε χρήση ναρκωτικών, προκειμένου να διαχειριστεί τον πόνο που ένιωθε.

Όπως λέει ο πρίγκιπας Χάρι στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του AppleTV+ με τίτλο «The Me You Can’t See», την οποία συνδημιούργησε μαζί με την Όπρα Γουίνφρι, ειδικά από τα 28 μέχρι τα 32 του χρόνια η ζωή του ήταν «εφιάλτης», δείγμα της πολύ κακής ψυχολoγικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν.

Όταν σκοτώθηκε η Νταϊάνα στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, στις 31 Αυγούστου 1997, ο Χάρι ήταν 12 ετών. Όπως λέει ο 36χρονος σήμερα Χάρι, στη σειρά «The Me You Can’t See», η απώλειά της του προκάλεσε κρίσεις πανικού και έντονου άγχους, σύμφωνα με την «Daily Mail».

Κάθε φορά που έπρεπε να βάλω κοστούμι και γραβάτα για να παίξω τον ρόλο μου κοιταζόμουν στον καθρέφτη και έλεγα «πάμε». Αλλά ακόμα και πριν βγω από το σπίτι λουζόμουν στον ιδρώτα, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, ένιωθα πανικό, θυμάται ο πρίγκιπας Χάρι.

Αλκοόλ και ναρκωτικά

Όπως εξομολογείται ο πρίγκιπας Χάρι, «ήμουν πρόθυμος να πιω, να πάρω ναρκωτικά, να κάνω πράγματα που θα με έκαναν να νιώθω λιγότερο άσχημα από όσο αισθανόμουν».

«Αρκετές φορές καταλάβαινα ότι έπινα, όχι επειδή το απολάμβανα, αλλά επειδή προσπαθούσα να κρύψω κάτι».

Όσον αφορά τις αναμνήσεις του από την ημέρα της κηδείας της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο 12χρονος τότε Χάρι συγκράτησε μόνο τον ήχο από τις οπλές των αλόγων στη νεκρώσιμη πομπή.

«Ήταν σαν να βρισκόμουν έξω από το σώμα μου και απλά περπατούσα κάνοντας αυτό που περίμεναν όλοι από μένα: δείχνοντας το 1/10 των συναισθημάτων που έδειχναν όλοι οι άλλοι: αυτή ήταν η μαμά μου – εσείς δεν την είχατε καν γνωρίσει».

«Η μητέρα μου σκοτώθηκε επειδή γνώρισε κάποιον που δεν ήταν λευκός», υποστηρίζει ο πρίγκιπας, εκφράζοντας τον φόβο ότι γνωρίζοντας ο ίδιος τη Μέγκαν «η ιστορία θα μπορούσε να επαναληφθεί».

«Κάνω ψυχοθεραπεία»

Σύμφωνα με το People, ο πρίγκιπας Χάρι παραδέχεται ότι κάνει ψυχοθεραπεία εδώ και τέσσερα χρόνια με την ενθάρρυνση της συζύγου Μέγκαν, προκειμένου να «γιατρέψει τον εαυτό του από τον παρελθόν».

«Είχα δει γιατρούς, θεραπευτές, εναλλακτικούς θεραπευτές. Κάθε είδους ειδικό. Όμως ο καθοριστικός παράγοντας ήταν η γνωριμία και η σχέση μου με τη Μέγκαν. Ήξερα ότι αν δεν έκανα θεραπεία και δεν γινόμουν καλά, θα έχανα τη γυναίκα με την οποία σκόπευα να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Τάσεις αυτοκτονίας η Μέγκαν»

Σχετικά με τις αυτοκτονικές τάσεις που είχε η Μέγκαν Μαρκλ όταν κυοφορούσε τον γιο τους Άρτσι, ο Χάρι λέει είπε ότι η γυναίκα του δεν τις έκανε πράξη γιατί δεν ήθελε να τον πληγώσει.

«Αυτό που τη σταμάτησε ήταν ότι κατάλαβε πόσο άδικο θα ήταν για μένα να χάσω άλλη μία γυναίκα που αγαπώ, ειδικά μετά από όσα είχα περάσει με τον θάνατο της μαμάς μου. Και μάλιστα, να χάσω όχι μόνο την γυναίκα μου, αλλά και το παιδί που εγκυμονούσε, το παιδί μας» εξομολογείται ο πρίγκιπας, αποκαλύπτοντας ότι η πρώτη λέξη που είπε ο Άρτσι ήταν «γιαγιά»…