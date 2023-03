Πολλά σχόλια προκάλεσαν τα «σκασμένα» χείλια της Lady Gaga, στην εμφάνιση της δημοφιλούς τραγουδίστριας στη σκηνή της 95ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ για να ερμηνεύσει το τραγούδι της «Hold My Hand», που ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Πρωτότυπου Τραγουδιού, αφού ακούστηκε στην ταινία Top Gun: Maverick.

Η Lady Gaga δέχθηκε διθυραμβικές κριτικές για την εμφάνισή της στα Όσκαρ, όπου αρχικά ήταν γνωστό ότι δεν θα την έκανε επειδή δεν προλάβαινε να την προετοιμάσει. Το απλό της λουκ χωρίς μακιγιάζ και με καθημερινά ρούχα, αντίθετα με τις – συνήθως – λαμπρές εμφανίσεις της συγκεκριμένης βραδιάς, έκαναν πολύ καλή εντύπωση ενώ η ερμηνεία της ήταν εκπληκτική.

Όμως, κακή εντύπωση έκαναν τα χείλια της, τα οποία φαίνονταν σαν «σκασμένα» σε κάποια κοντινά πλάνα που έκανε η παραγωγή των Όσκαρ στο πρόσωπό της. Έτσι, πολύς κόσμος επικεντρώθηκε και σχολίασε αυτά, παρά την εμφάνισή της.

«Lady Gaga δεν σκέφτηκες να βάλεις λίγο lip balm πριν βγεις στη σκηνή;;; 😒 😭», έγραψε ένας χρήστης του Twitter, με κάποιον άλλο να συμφωνεί και να συμπληρώνει πως «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη Lady Gaga να έχει σκασμένα χείλη κατά τη διάρκεια αυτής της τελετής των Όσκαρ».

Lady Gaga you didn’t think to put some lip balm on before coming out on stage ??? 😒😭 #oscars #Oscars2023 pic.twitter.com/Tf8w3Rlmje