Liam Payne: Η στιγμή που η Ρίτα Όρα καταρρέει επί σκηνής τραγουδώντας το ντουέτο τους

Η Ρίτα Όρα με δυσκολία συγκρατεί τα δάκρυά της καθώς ερμηνεύει σε live της το τραγούδι που ηχογράφησε με τον Λίαμ Πέιν, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του αστέρα των One Direction.

Ο 31χρονος Λιαμ Πέιν, έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης (16.10.2024) από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή και η Ρίτα Όρα καταρρέει στην είδηση του θανάτου του.

Περίπου 12 ώρες αφότου έγινε γνωστή η τραγική είδηση, η καλή του φίλη, Ρίτα Όρα ανέβηκε στη σκηνή στην Οσάκα της Ιαπωνίας και πάλεψε να ολοκληρώσει το ντουέτο τους, For You, το οποίο κυκλοφόρησε με τον Payne το 2018 για το soundtrack της ταινίας Fifty Shades Freed.

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, προβλήθηκε στην οθόνη μια κοινή φωτογραφία των δυο καλλιτεχνών, καθώς εκείνη «πάλευε» με τους στίχους του ντουέτου τους.

The picture of Rita Ora and Liam Payne

appeared on the screen at Rita Ora’s concert in Japan today. I still can’t believe it@RitaOra @LiamPayne #RitaOra #LiamPayne #RIP pic.twitter.com/GZxvHUFulC