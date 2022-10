Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η τραγουδίστρια – θρύλος της κάντρι μουσικής, Loretta Lynn, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της.

Ξεκινώντας από το 1966 με το Don’t Come Home a Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind), η Loretta Lynn βρέθηκε 16 φορές στην κορυφή των αμερικανικών country charts και ήταν υποψήφια για 18 βραβεία Grammy, κερδίζοντας τρία. Συνολικά ηχογράφησε 60 άλμπουμ σε στούντιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Loretta Webb (το πραγματικό της όνομα) γεννήθηκε σε μια αγροτική καλύβα στο Κεντάκι το 1932, και ήταν ένα από τα οκτώ συνολικά αδέλφια ενώ ο πατέρας της βιοποριζόταν με σκληρή εργασία στα ορυχεία ως ανθρακωρύχος. Ο πατέρας της αποτέλεσε έμπνευση για το χαρακτηριστικό τραγούδι της, το Coal Miner’s Daughter του 1970.

Τα πρώτα βήματα

Παντρεύτηκε σε ηλικία 15 ετών τον 21χρονο Oliver Lynn, ένα μήνα αφότου τον γνώρισε. Παρά τη συχνή απιστία του Όλιβερ και την πάλη του με τον αλκοολισμό, το ζευγάρι παρέμεινε μαζί για 48 χρόνια, μέχρι που ο Όλιβερ πέθανε το 1996. Απέκτησαν μαζί έξι παιδιά, τρία από τα οποία πριν η Lynn γίνει 20 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Όλιβερ της αγόρασε μια κιθάρα ως δώρο επετείου το 1953, και η Λιν ίδρυσε ένα συγκρότημα με τον αδελφό της Τζέι Λι, τους Loretta and the Trailblazers, ενώ ζούσε ως νοικοκυρά, πλέον στην πολιτεία της Ουάσινγκτον.

Άρχισε να γράφει τα δικά της τραγούδια και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της single, I’m a Honky-Tonk Girl, το 1960. Η ίδια και ο Όλιβερ προωθούσαν με επιμονή το single οδηγώντας οι ίδιοι από τον ένα ραδιοφωνικό σταθμό κάντρι στον άλλο. «Επειδή ήμασταν πολύ φτωχοί για να μείνουμε σε ξενοδοχεία, κοιμόμασταν στο αυτοκίνητο και τρώγαμε σάντουιτς με λουκάνικο και τυρί στα πάρκα … ήμασταν στο δρόμο τρεις μήνες», θυμόταν αργότερα, όπως αναγράφει ο Guardian. Το τραγούδι σημείωσε επιτυχία, φτάνοντας στο Top 20 της κάντρι, και την οδήγησε στο να υπογράψει συμβόλαιο με μια μεγάλη εταιρεία, την Decca.

Το δεύτερο Νο1 της, Fist City, ήταν μια απειλή προς άλλες γυναίκες να μην πλησιάσουν τον σύζυγό της, ενώ ένα άλλο τραγούδι που κατέκτησε τα charts της country, το Rated X, ασχολήθηκε με το στίγμα του διαζυγίου.

Δισκογραφία και μεγάλες συνεργασίες

Η Lynn παρέμεινες για χρόνια στην κορυφή της κάντρι σκηνής, κυκλοφορώντας από δύο και έως και τέσσερα άλμπουμ κάθε χρόνο μεταξύ 1964 και 1976. Εκτός από τις σόλο κυκλοφορίες συνεργάστηκε με αστέρες της κάντρι, όπως ο Conway Twitty, με τον οποίο ηχογράφησε 10 άλμπουμ με ντουέτα, και με την Dolly Parton και την Tammy Wynette για το άλμπουμ Honky Tonk Angels του 1993.

Ο ρυθμός των κυκλοφοριών της Lynn επιβραδύνθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, αλλά είχε μια πολύ σημαντική επανεμφάνιση το 2004 με το άλμπουμ Van Lear Rose, σε παραγωγή του Jack White White των White Stripes.

Έγινε το άλμπουμ της με τις καλύτερες επιδόσεις στα αμερικανικά charts μέχρι και σήμερα, ενώ ακολούθησε το άλμπουμ της με το υψηλότερο charts όλων των εποχών, το Full Circle του 2016, το οποίο περιείχε ντουέτα με τον Willie Nelson και τον Elvis Costello. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της είναι το Wouldn’t It Be Great του 2018.