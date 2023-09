Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Maneskin αρχίζουν να φιλιούνται μεταξύ τους και να κάνουν τα φλας να αστράφτουν…

Αυτό συνέβη και στα βραβεία του MTV όπου τα τέσσερα μέλη των Maneskin πήραν το βραβείο του καλύτερου ροκ βίντεο κλιπ.

ΦΩΤΟ REUTERS

Οι κάμερες «έπιασαν» τον τραγουδιστή Νταμιάνο Νταβίντ να φιλάει στο στόμα τον ντράμερ Ίθαν Τόρκιο και οι εικόνες κάνουν το γύρο των Social Media.

Κάποιοι θυμήθηκαν με αφορμή το γεγονός, το φιλί της Μαντόνα στη Μπρίτνεϊ Σπίαρς το 2003…

Blondies kiss kinda moment ✨✨✨

Britney and Madonna walked so Damiano and Ethan could run 🧎🏼‍♀️💋 #VMAs #VMA #Maneskin pic.twitter.com/Lx6ZveIwfH