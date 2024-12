Mariah Carey: Άγριος καυγάς την ώρα που ερμήνευε το «All I Want for Christmas Is You»

Η Mariah Carey βρισκόταν επί σκηνής, όταν δυο γυναίκες άρχισαν να τσακώνονται σε μπροστινή σειρά. Ο καυγάς δεν σταμάτησε ούτε όταν ενεπλάκησαν οι σύντροφοι των δύο γυναικών. Σε βίντεο φαίνονται όλα όσα συνέβησαν.

Kαυγάς ξέσπασε κατά τη διάρκεια πρόσφατης χριστουγεννιάτικης συναυλίας της Mariah Carey στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, ενώ η ποπ σταρ ερμήνευε τη μεγάλη της γιορτινή επιτυχία «All I Want for Christmas Is You».

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο X/Twitter, μια μελαχρινή γυναίκα φαίνεται να σπρώχνει μια ξανθιά γυναίκα στην μπροστινή σειρά, με αποτέλεσμα να παραπατήσει. Στη συνέχεια, η ξανθιά γυναίκα ρίχνει το ποτό της στην άλλη γυναίκα, η οποία ανταποδίδει χτυπώντας την.

Σε άλλο βίντεο που αναρτήθηκε από κάποιον που ισχυρίστηκε ότι ήταν δίπλα στα δύο ζευγάρια που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο διακρίνονται οι σύντροφοι των γυναικών να προσπαθούν να διαλύσουν τον καυγά, αλλά τελικά να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον.

«Που είναι η ασφάλεια;» ακούγεται να φωνάζει ένα άτομο στο βάθος.

A fight occurring at Mariah Carey’s Christmas concert.



Η Mariah Carey που ονομάστηκε «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» είναι σε χριστουγεννιάτικη περιοδεία για τον εορτασμό της 30ης επετείου του άλμπουμ της Merry Christmas του 1994 και του πρώτου σινγκλ του, «All I Want for Christmas Is You».

Η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ξεκίνησε την περιοδεία με 20 σταθμούς από το Χάιλαντ της Καλιφόρνια, στις 6 Νοεμβρίου.

Το 2021, η ποπ σταρ έγραψε ιστορία όταν το «All I Want for Christmas Is You» έγινε το πρώτο και μοναδικό εορταστικό τραγούδι που κέρδισε το βραβείο Diamond της RIAA, που λαμβάνουν οι καλλιτέχνες για άλμπουμ με πωλήσεις πάνω από 10 εκατομμύρια ή πάνω από 15 δισ. streams στις ΗΠΑ.