Mina Caputo: Η τρανς τραγουδίστρια των «Life of Agony» ανακοίνωσε πως θα ξαναγίνει άνδρας

Η τρανς τραγουδίστρια του ροκ συγκροτήματος «Life of Agony», Mina Caputo ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη φυλο μετάβαση για να ζήσει ξανά ως άντρας.

Η 50χρονη Mina Caputo, ανέφερε στο Instagram ότι ανακτά το αρχικό του όνομα – Keith – επειδή η «δυσφορία του φύλου του έχει θεραπευτεί».

«Έγινε κράτηση για χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του ψεύτικου στήθους μου και θα ζω με αγάπη με τον θεϊκό αρσενικό εαυτό μου», είπε ο Caputo στο βίντεο.

«Έχω θεραπεύσει τη δυσφορία του φύλου μου. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια. Περπάτησα πολύ μέσα από τη φωτιά, αλλά ξεπέρασα τις παρεξηγήσεις για την ψυχή και το πνεύμα μου».

Αναφορικά με την απόφαση να αλλάξει το όνομα σε Keith Caputo, δήλωσε: «Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη μου αποκάλυψη. Αλλάζω το όνομά μου πίσω σε Keith. Σε όλους τους ανθρώπους που φαίνονται μπερδεμένοι και σε αυτούς που μου έχουν ρίξει μίσος, ειρωνεία και όλα αυτά τα κακά σχόλια, ναι, όλο αυτό τον καιρό είχα δυσφορία φύλου για πάνω από 40 χρόνια, όσο μπορώ να θυμηθώ. Αυτό που κάνουν σήμερα είναι αηδιαστικό, και θέλω να γράψω ένα τραγούδι γι’ αυτό. Θα εμβαθύνω όλο και περισσότερο, αλλά όχι τώρα. Έχω κουραστεί…».

Ο Caputo άρχισε να ταυτίζεται ως Mina το 2008 και εμφανίστηκε δημόσια ως τρανς το 2011.

Είπε ότι αποφάσισε να δημοσιεύσει την ανακοίνωση την επιστροφής στο πρώιμο φύλο της ως άνδρας, επειδή οι followers της άρχισαν να αφήνουν σχόλια λέγοντας ότι έμοιαζε με άντρα.

«Θα αποσυρθώ εντελώς από τη φυσική μου κατάσταση το 2025. Ανυπομονώ. Νιώθω τόσο ελεύθερος. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου», πρόσθεσε η Caputo.

«Έχω περάσει τόσα πολλά αυτά τα χρόνια. Δεν θα ευχόμουν δυσφορία φύλου στον χειρότερο εχθρό μου. Είναι ένα από τα πιο άβολα πράγματα που έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου και είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσε».

Οι Life of Agony είναι γνωστοί για άλμπουμ όπως το A Place Where’s No More Pain και το The Sound of Scars.