«Miss Dior: A Story of Courage and Couture» τιτλοφορείται η βιογραφία της αδερφής του Κριστιάν Ντιορ, Κατρίν Ντιορ. Η αγαπημένη μικρότερη αδερφή του θρυλικού μόδιστρου ενέπνευσε το πιο διάσημο άρωμά του.

Στο βιβλίο της για την αδερφή του Κριστιάν Ντιόρ, Κατρίν Ντιορ με τίτλο «Miss Dior: A Story of Courage and Couture», η δημοσιογράφος, συγγραφέας Τζαστίν Πικαρντί προσφέρει μία αναλυτική βιογραφία της αδερφής του διάσημου Γάλλου μόδιστρου, η οποία δεν έγραψε τα απομνημονεύματά της προτιμώντας οι πράξεις να μιλούν από μόνες τους.

Μεγαλωμένη στο κτήμα της οικογένειας στη Νορμανδία, η Κατρίν μετακόμισε με τον αδερφό της στο Παρίσι το 1936. Μετά την πτώση της Γαλλίας το 1940, τα αδέλφια έζησαν σε ένα χωριό κοντά στις Κάννες, καλλιεργούσαν λαχανικά και τα πωλούσαν και συναναστρέφονταν με άλλους εξόριστους Παριζιάνους.

«Miss Dior: A Story of Courage and Couture» – Η αδερφή του Κριστιάν Ντιορ ήταν και ηρωίδα της Γαλλικής Αντίστασης

Το 1941, ενώ αγόραζε ένα ραδιόφωνο με μπαταρία για να ακούει τις εκπομπές του στρατηγού Σαρλ ντε Γκωλ από το Λονδίνο, η Κατρίν συνάντησε τον ηγέτη της Γαλλικής Αντίστασης Ερβέ ντε Σαρμπονερί. Οι δυο τους ερωτεύτηκαν και η Κατρίν έγινε ενεργό μέλος της Αντίστασης, συντάσσοντας εκθέσεις για τις γερμανικές επιχειρήσεις, τις οποίες παρέδιδε στις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Συνελήφθη και βασανίστηκε από τη Γκεστάπο τον Ιούλιο του 1944, κρατήθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης Ράβενσμπρικ και Μάρκλιμπεργκ και επέζησε από πορεία θανάτου τον Απρίλιο του 1945. Ωστόσο, σχεδόν ποτέ δεν μίλησε για τις εμπειρίες της κατά τον πόλεμο.

Στη βιογραφία της Τζαστίν Πίκαρντι προβάλλονται ενδιαφέρουσες πλευρές σχετικά με την αρωματοποιία, τη συνεργασία μεταξύ των γαλλικών οίκων μόδας και των ναζί, αλλά και ο αδιάσπαστος αδελφικός δεσμό.

Η «μούσα» του Κριστιάν Ντιόρ, Κατρίν

Όταν ο Γάλλος σχεδιαστής παρουσίασε την πρώτη του συλλογή στο Παρίσι το 1947, άλλαξε τη μόδα για πάντα. Το «New Look» του Dior δημιούργησε ένα εντυπωσιακό, ρομαντικό όραμα για τη θηλυκότητα, την πολυτέλεια και τη χάρη. Μια γυναίκα αποτέλεσε την έμπνευση για το όραμα του Ντιορ περισσότερο από κάθε άλλη: η αδερφή του, η οποία έζησε μία ήσυχη ζωή μακριά από τον κόσμο της μόδας σε μία φάρμα στην Προβηγκία με τριανταφυλλιές.

Η συγγραφέας, που είχε πρόσβαση στα αρχεία του οίκου Dior και τις κατοικίες της οικογένειας εξερευνά τι σημαίνει να πιστεύεις στην ομορφιά και την ελπίδα, παρ΄ότι γνωρίζεις το σκοτάδι και την απόγνωση και ανακαλύπτει τη διαχρονική παρηγοριά του φυσικού κόσμου μετά από καταστροφή και και αφανισμό, αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

Το βιβλίο «Miss Dior: A Story of Courage and Couture» θα κυκλοφορήσει από τον οίκο Farrar, Straus and Giroux τον προσεχή Οκτώβριο.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ