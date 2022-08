Ο Ίντρις Έλμπα, ο οποίος φαίνεται να προοριζόταν για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ, έκανε την ανατροπή και είπε τελικά «όχι» στους παραγωγούς της ταινίας. Η συνεργασία δεν θα ευδοκιμήσει τελικά, με τους θαυμαστές του ηθοποιού να απογοητεύονται.

Ο 49χρονος σταρ, Ίντρις Έλμπα, τον τελευταίο χρόνο έκανε συζητήσεις για να αναλάβει τον ρόλο του πράκτορα Τζέιμς Μποντ, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστή η αμοιβή που του προσέφεραν.

Τελικά η συζήτηση δεν είχε καλή έκβαση με τον Ίντρις Έλμπα να δηλώνει πώς δεν θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ γιατί θέλει να παίξει άλλους ρόλους που του ταιριάζουν καλύτερα.

