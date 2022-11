Η δημιουργός της σειράς «Derry Girls» αντέδρασε με απόλυτη δυσπιστία, όταν ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε αποκάλυψε ότι είναι fan. Η κωμική σειρά ακολουθεί μια ομάδα μαθητριών σε ένα σχολείο που διευθύνεται από μια τρομερή ομάδα μοναχών και ολοκληρώθηκε μετά από τρεις σεζόν τον Μάιο.

Ο σκηνοθέτης των ταινιών «Goodfellas» και «Gangs of New York» δήλωσε ότι παρακολούθησε την κωμική σειρά «Derry Girls» του Channel 4, που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια των «The Troubles», όπως είναι γνωστή η σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο Μάρτιν Σκορσέζε προέβη στην αποκάλυψη σε ομιλία του στο ετήσιο δείπνο της Οικονομικής Λέσχης του Σικάγο, τον περασμένο μήνα.

«Είδα ένα βράδυ το Derry Girls» φαίνεται να λέει ο διάσημος σκηνοθέτης και ακούγεται το πλήθος να ζητωκραυγάζει και να χειροκροτεί. Ο Μάρτιν Σκορσέζε απαντά λέγοντας: «Αυτές οι καλόγριες!».

Τώρα, 1,5 μήνα μετά το συμβάν, η Λίζα ΜακΓκι (Lisa McGee), η δημιουργός της κωμικής σειράς, δημοσίευσε το απόσπασμα με τον Σκορσέζε στο Twitter και γράφει στη λεζάντα: «Συγγνώμη πέφτω νεκρή και πραγματικά σωριάζομαι».

Excuse me while I drop dead and actually die a death https://t.co/AdVAiX8kjk