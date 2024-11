O Μπραντ Πιτ «λιποθύμησε» σε πίστα Grand Prix στο Λας Βέγκας

Ο Μπραντ Πιτ λιποθύμησε! Η είδηση, σαφώς θα ανησυχούσε τους θαυμαστές του, αν ωστόσο ήταν πέρα για πέρα αληθινή.

Η αλήθεια βρίσκεται στην δουλειά που κάνει ο Μπραντ Πιτ, την υποκριτική!

Ο Μπραντ Πιτ «κατέρρευσε» στην πίστα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για τη νέα του ταινία F1, στο Grand Prix του Λας Βέγκας.

Ο διάσημος αστέρας του Χόλιγουντ, έχει τακτική παρουσία στους αγώνες της F1 αυτή τη σεζόν, συλλέγοντας υλικό για την νέα του ταινία και στην οποία πρωταγωνιστεί το ανερχόμενο αστέρι, Damson Idris.

Στα πλάνα των βίντεο που κατέγραψαν την «πτώση», ο ηθοποιός σωριάζεται σε ένα χαλί ασφαλείας μετά από μια σφοδρή σύγκρουση.

Η ταινία θα ονομάζεται “F1” και θα σκηνοθετηθεί από τον Joseph Kosinski, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν οι Jerry Bruckheimer, Brad Pitt και ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Lewis Hamilton..

Ο Brad Pitt υποδύεται τον πρώην οδηγό της Formula 1, Sonny Hayes, ο οποίος επιστρέφει στο άθλημα για να συνεργαστεί με τον νεαρό οδηγό Joshua Pearce.

Μάλιστα, η APX GP, η φανταστική αγωνιστική ομάδα του χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Πιτ, δημοσίευσε και μια εικονική ανακοίνωση. «Κατά τη διάρκεια των προκριματικών δοκιμών, ο Σόνι υπέστη ένα σοβαρό χτύπημα που απαιτούσε άμεση ιατρική αξιολόγηση. Περιστατικά αυτού του μεγέθους λαμβάνονται πάντα σοβαρά υπόψη και η υγεία του Σόνι παραμένει προτεραιότητά μας», σημείωνε η ανακοίνωση.

