Oasis: Είναι επίσημο – Ανακοίνωσαν την επανασύνδεσή τους, πότε θα κάνουν συναυλίες

Οι θρυλικοί Oasis, τα αδέρφια Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ, ανακοίνωσαν ότι το συγκρότημά τους παίρνει και πάλι σάρκα και οστά και ξεκινούν περιοδείες το 2025.

Το συγκρότημα των Oasis γίνεται λίγο πριν την 30η επέτειο του επικού άλμπουμ τους Definately Maybe το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Αυγούστου 1994 και 15 χρόνια από την τελευταία φορά που τα αδέρφια τραγούδησαν μαζί.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι Oasis θα κάνουν 4 συναυλίες στο Γουέμπλεϊ, 4 στο Μάντσεστερ και συναυλίες στην Σκωτία, την Ουαλία και την Ιρλανδία, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025.

«Τα όπλα έχουν σωπάσει. Τα αστέρια έχουν ευθυγραμμιστεί. Η μεγάλη αναμονή τελείωσε. Ελάτε να δείτε. Δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά», δήλωσε το συγκρότημα.

Οι ημερομηνίες στο Κάρντιφ, το Μάντσεστερ, το Λονδίνο, το Εδιμβούργο και το Δουβλίνο θα είναι οι “μόνες παραστάσεις στην Ευρώπη του χρόνου” του Oasis, όπως επιβεβαιώθηκε.

Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν αυτό το Σάββατο στις 8 π.μ. στην Ιρλανδία και στις 9 π.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιούλιος:

Αύγουστος:

Τα αδέρφια έχουν ανθίσει με τα δικά τους σόλο έργα από τότε που το συγκρότημα χωρίστηκε το 2009, με δέκα άλμπουμ στο νούμερο 1 στα τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και αμέτρητες εμφανίσεις σε φεστιβάλ και σόου σε στάδια και σε αρένες.

Σε ανάρτησή του στο «X», o Noel Gallagher επιβεβαίωσε την επανένωση του συγκροτήματος και έγραψε: «Αυτό είναι. Αυτό συμβαίνει».

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium – 4th/5th July

Manchester Heaton Park – 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium – 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/zDm2N5f9XQ