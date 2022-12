Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, το «Οπενχάιμερ» (Oppenheimer) είναι ένα επικών διαστάσεων θρίλερ, που βάζει στους θεατές στην αγωνιώδη και παράδοξη κατάσταση ενός αινιγματικού ανθρώπου που παίρνει το ρίσκο να καταστρέψει τον κόσμο, προκειμένου να τον σώσει.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Κίλιαν Μέρφι στον ρόλο του Ρόμπερτ Οπενχάιμερ και η Έμιλι Μπλαντ στο ρόλο της βιολόγου και βοτανολόγου συζύγου του, Κάθριν «Κίτι» Οπενχάιμερ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Ματ Ντέιμον, υποδύεται τον στρατηγό Λέσλι Γκροβς, τον διευθυντή του «Σχεδίου Μανχάταν» και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. υποδύεται τον Λούις Στράους, το ιδρυτικό στέλεχος της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας των ΗΠΑ.

Η υποψήφια για Όσκαρ Φλόρενς Πιου υποδύεται την ψυχίατρο Ζαν Τάτλοκ, ο Μπένι Σάφντι τον θεωρητικό φυσικό Έντουαρντ Τέλερ, ο Μάικλ Ανγκαράνο τον Ρόμπερτ Σέρμπερ και ο Τζος Χάρτνετ τον πρωτοπόρο Αμερικανό πυρηνικό επιστήμονα Έρνεστ Λόρενς.

Στο «Οπενχάιμερ» συμπρωταγωνιστεί επίσης ο βραβευμένος με Όσκαρ, Ράμι Μάλεκ, και ο Κρίστοφερ Νόλαν συναντά ξανά τον 8 φορές υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη, Κένεθ Μπράνα.

Το καστ περιλαμβάνει ακόμη τους Ντέιν Ντεχάν, Ντύλαν Άρνολντ, Ντέιβιντ Κράμχολτζ, Άλντεν Έρενραιχ και Μάθιου Μοντίν.

Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» του Κάι Μπερντ και του αείμνηστου Μάρτιν Τζ. Σρούιν. Παραγωγοί της ταινίας είναι η Έμα Τόμας, ο Τσαρλς Ρόβεν της Atlas Entertainment και ο Κρίστοφερ Νόλαν.

Η ταινία Oppenheimer συνδυάζει την τεχνική του IMAX και του φιλμ των 65mm, συμπεριλαμβανομένων, για πρώτη φορά, τμημάτων σε ασπρόμαυρη αναλογική φωτογραφία IMAX.

Οι ταινίες του Νόλαν (Dunkirk, Interstellar, Inception, The Dark Knight κτλ) έχουν αποφέρει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και έχουν βραβευτεί με 11 Όσκαρ και 36 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων δύο υποψηφιοτήτων για Καλύτερη Ταινία.

Παίζουν: Κίλιαν Μέρφι, Έμιλι Μπλαντ, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Ματ Ντέιμον, Ράμι Μάλεκ, Φλόρενς Πιου, Μπένι Σάφντι, Μάικλ Ανγκαράνο, Τζος Χάρτνετ και Κένεθ Μπράνα.

Σενάριο και Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν.

Παραγωγή: Έμα Τόμας, Τσαρλς Ρόβεν, Κρίστοφερ Νόλαν.

Τον Ιούλιο 2023 στους κινηματογράφους.