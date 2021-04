Μπορεί τα φετινά να ήταν τα πιο χαμηλών τόνων Όσκαρ αλλά δεν έλειψαν φυσικά και οι εκκεντρικές εμφανίσεις αλλά και τα περίεργα την ώρα της απονομής.

Όπως στην αρχή αρχή της τελετής όταν η πρώτη παρουσιάστρια Regina King σκόνταψε και παραλίγο να πέσει.

Και επίσης όταν η Βαϊόλα Ντέιβις θα μπορούσε να προταθεί και για ακόμα ένα Όσκαρ όταν προσποιήθηκε ότι ήπιε ένα εικονικό σφηνάκι.

One thing about Viola Davis is that she's going to outact your fave from the carpet to the screen 👏🏾 #Oscars pic.twitter.com/SmTUba2qMZ April 25, 2021

Ή όταν ο μικρός πρωταγωνιστής της ταινίας Minari χόρευε την ώρα που έμπαινε να παρακολουθήσει τα Όσκαρ.

Alan S. Kim dances adorably as he makes his way into the Dolby Theatre for the #Oscars. pic.twitter.com/GAo5m1dfSZ — Pop Crave (@PopCrave) April 25, 2021

Από τις στιγμές που ξεχώρισαν πριν αρχίσει η τελετή ήταν οι πλάκες που έκαναν οι δυο υποψήφιοι για Όσκαρ Β Ανδρικού ρόλου, Ντάνιελ Καλούα και Λέσλι Όντομ Τζούνιορ.

Best supporting actor nominees Daniel Kaluuya and Leslie Odom Jr. share a laugh on the #Oscars red carpet. We love to see it https://t.co/AimXQYE1Iu pic.twitter.com/5DX8NcGhoF — Variety (@Variety) April 25, 2021

Επίσης από τις στιγμές που θα μείνουν από τα 93α Όσκαρ ήταν όταν η νικήτρια του βραβείου Β Γυναικείου Ρόλου, Yuh Jung Youn απευθυνόμενη στον Μπραντ Πιτ που της το έδωσε είπε: «κ. Πιτ επιτέλους σας γνωρίζω! Που είσασταν όταν κάναμε τα γυρίσματα στην Τούλσα;»

Από τις εμφανίσεις ξεχώρισαν τα… χρυσά crocs που φορούσε ένας από τους προσκεκλημένους αλλά και τα περίεργα μποτάκια που φορούσε η παραγωγός της Pixar, Kori Rae.