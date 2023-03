Ήταν από τις συγκινητικές στιγμές των Όσκαρ. Μια συνάντηση 39 χρόνια μετά με μια ίδια αγκαλιά. Η μια στην ταινία και η άλλη στην πραγματικότητα. Πρωταγωνιστές ο Χάρισον Φορντ και ο Κε Χούι Κουάν. Η πρώτη τους συνάντηση ήταν στην ταινία Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο ναός του Χαμένου Θησαυρού.

Η δεύτερη συνάντηση ήταν τα ξημερώματα όταν ο Χάρισον Φορντ στην τελετή απονομής των Όσκαρ, συνάντησε τον άλλοτε μικρό συμπρωταγωνιστή του και σήμερα 51χρονο Κε Κουάν ο οποίος κατέκτησε το Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Τα πάντα όλα».

Όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Κουάν ο Φορντ έσπευσε να τον αγκαλιάσει και η αγκαλιά αυτή θύμισε την περίφημη σκηνή από το Ιντιάνα Τζόουνς.

Apart from the Historic #NaatuNaatu #Oscar Win 🤩

My Favourite Moment of #Oscars2023 is got to be #HarrisonFord & #KeHuyQuan reuniting at the #Oscars Stage since "Indian Jones and the Temple of Doom" & #StevenSpielberg being so proud of them 😍🥰😍#AcademyAwards… https://t.co/19vgXGTO7c pic.twitter.com/nS8YCmVufx