Η Jamie Lee Curtis ήταν αναμφίβολα από τα πρόσωπα της βραδιάς στον Όσκαρ. Όχι μόνο γιατί κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου αλλά αφενός για τον συγκλονιστικό της ρόλο και αφετέρου για το πως αντέδρασε η (επίσης υποψήφια) Angela Bassett όταν άκουσε την ανακοίνωση!

Η Jamie Lee Curtis ήταν υποψήφια για το ρόλο της ως εφοριακός στην ταινία Everything Everywhere All At Once και κατάφερε αυτό που δεν κατάφεραν οι γονείς της: να κερδίσει. Στην ίδια κατηγορία, ήταν υποψήφια και η Angela Bassett για την ερμηνεία της στο Black Panther: Wakanda Forever. Αλλά δεν το πήρε και τόσο καλά…

Βέβαια, ποτέ δεν είναι εύκολο να χάνεις. Κάπως έτσι, η Άντζελα Μπάσετ «πάγωσε» όταν άκουσε το όνομα της Τζέιμι Λι Κέρτις και η αντίδρασή της φάνηκε σε όλο τον κόσμο που παρακολουθούσε την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ…

Η 64χρονη Angela Bassett, που πριν από μερικές εβδομάδες είχε πάρει τη Χρυσή Σφαίρα, θεωρούνταν πολύ πιθανό να χαρίσει στη Marvel το πρώτο της Όσκαρ. Αλλά τελικά, το κέρδισε η συνομίλική της Jamie Lee Curtis, στην πρώτη της υποψηφιότητα.

Τη στιγμή της ανακοίνωσης και ενώ η Τζέιμι Λι Κέρτις αλλά και η συμπρωταγωνίστριά της στο Everything Everywhere All At Once, Stephanie Hsu, ούρλιαζαν από χαρά και όλοι χειροκροτούσαν, η Angela Bassett έμεινε ανέκφραστη.

The close up version of Angela Bassett's reaction hurts even more pic.twitter.com/IfY8cjovr3 — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) March 13, 2023

Φυσικά, η αντίδρασή της έγινε viral και σχολιάστηκε στο twitter και όχι μόνο.

Σχολιάστηκε τόσο αρνητικά, με πολλούς να σχολιάζουν πως και η ήττα είναι μέσα στη ζωή και όφειλε να χειροκροτήσει την Λι Κέρτις όσο και από θαυμαστές της που έσπευσαν να την υπερασπιστούν τονίζοντας πως είναι μια σπουδαία ηθοποιός (που είναι) και της άξιζε το Όσκαρ.