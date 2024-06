Park your Cinema: Υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές και τον Ιούλιο στο ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ

Όλα όσα σημαίνουν καλοκαίρι έρχονται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στο πλαίσιο της σειράς υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών «Park your Cinema», στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Στο Park your Cinema προβάλλονται ταινίες για ενήλικες, επιλεγμένες από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με θέμα το καλοκαίρι: ρομαντικοί έρωτες, απροσδόκητες περιπέτειες, έντονα καρδιοχτύπια, δυνατή μουσική, ηλεκτρισμένη αγωνία, καθαρτικός τρόμος, χορταστικά γέλια, η φετινή επιλογή ταινιών έχει κάτι για όλους.

Παράλληλα, στο Park your Cinema Kids, οι επιλογές του φετινού προγράμματος από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF) φιλοδοξούν να προσκαλέσουν τα παιδιά σε ένα ταξίδι στη φαντασία και στους διαχρονικούς μύθους μέσα από ταινίες κινουμένων σχεδίων και live action.

Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρόγραμμα προβολών μέχρι το τέλος Ιουλίου έχει ως εξής:

Park your Cinema

Παρασκευή 28 Ιουνίου στις 21.00

Death on the Nile / Έγκλημα στον Νείλο (2022)

Σκηνοθεσία: Kenneth Branagh

Στην ταινία Έγκλημα στον Νείλο, ο διάσημος Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό ταξιδεύει στην Αίγυπτο με ένα εντυπωσιακό ατμόπλοιο. Όταν ο φαινομενικά τέλειος και ειδυλλιακός μήνας του μέλιτος ενός ζευγαριού διακόπτεται απότομα από βίαιους θανάτους, το ταξίδι του Πουαρό μετατρέπεται σε περιπέτεια, καθώς καλείται να ανακαλύψει για ακόμη μια φορά τον δολοφόνο. Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Παρασκευή 5 Ιουλίου στις 21.00

Before midnight / Πριν τα μεσάνυχτα (2013)

Σκηνοθεσία: Richard Linklater

Οι χαρισματικοί Ethan Hawke και Julie Delpy επιστρέφουν στους ρόλους των Τζέσι και Σελίν στο Πριν τα μεσάνυχτα, το τρίτο μέρος αυτής της ξεχωριστής ιστορίας αγάπης. Σχεδόν δύο δεκαετίες έχουν περάσει από την πρώτη συνάντηση των δύο χαρακτήρων στο τρένο με προορισμό τη Βιέννη και ο Τζέσι και η Σελίν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις στη σχέση τους με φόντο το υπέροχο τοπίο της Μάνης.

Παρασκευή 12 Ιουλίου στις 21.00

Les vacances de monsieur Hulot / Οι διακοπές του κυρίου Ιλό (1953)

Σκηνοθεσία: Jacques Tati

Μία από τις καλύτερες κωμωδίες στην ιστορία του κινηματογράφου, στην πρώτη εμφάνιση του εμβληματικού ήρωα που ενσαρκώνει ο Jacques Tati. Μία ταινία που φέρνει στο νου τα οικογενειακά μας καλοκαίρια και υμνεί τις απλές χαρές της ζωής.

Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 21.00

Dirty rotten scoundrels / Απατεώνες και τζέντλεμεν (1988)

Σκηνοθεσία: Frank Oz

Ο Steve Martin και ο Michael Caine παραδίδουν εκπληκτικές ερμηνείες σε μια ξεκαρδιστική ταινία που αρνείται πεισματικά να στρογγυλέψει τις γωνίες των -όχι και τόσο γοητευτικών- χαρακτήρων της. Μια πνευματώδης, πρωτότυπη και ντελιριακή κωμωδία, όπου δύο κολοσσιαίοι ηθοποιοί συναγωνίζονται ο ένας τον άλλο για το ποιος θα κλέψει την καρδιά του κοινού.

Park your Cinema Κids

Κυριακή 30 Ιουνίου στις 21.00

Alice through the looking glass / Η Αλίκη μέσα από τον καθρέφτη (2016)

Σκηνοθεσία: James Bobin

«Ώρα για λίγη τρέλα». Η ιστορία συνεχίζεται από το σημείο που την είχαμε αφήσει στο τέλος της ταινίας Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων. Η Αλίκη μεταφέρεται-αυτή τη φορά μέσα από έναν καθρέφτη- σε μια άλλη διάσταση, συναντά καινούργιους, αλλά και γνώριμους χαρακτήρες, κάνει νέους φίλους, αλλά και εχθρούς, που της στήνουν πολλές και επικίνδυνες παγίδες.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Σάββατο 6 Ιουλίου στις 21.00

Brave (2012)

Σκηνοθεσία: Brenda Chapman, Mark Andrews

Αυτή η παραγωγή της Disney/Pixar είναι μια συναρπαστική περιπέτεια, που δεν της λείπει ούτε το χιούμορ, ούτε η συγκίνηση, και αποτέλεσε την πρώτη ταινία στην ιστορία του στούντιο που έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα ατίθασο κορίτσι με φλογερό μαλλί και ταμπεραμέντο.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Σάββατο 13 Ιουλίου στις 21.00

Coco (2017)

Σκηνοθεσία: Lee Unkrich, Adrian Molina

Συγκίνηση και θαυμάσια μουσική σε μια ταινία της Pixar για τη μνήμη, την οικογένεια και το τραγούδι. Τιμήθηκε με δύο Βραβεία Όσκαρ, για την Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων και για το Καλύτερο Τραγούδι («Remember Me»).

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Σάββατο 20 Ιουλίου στις 21.00

Le trésor du petit Nicolas / Ο Μικρός Νικόλας και το κυνήγι του χαμένου θησαυρού (2009)

Σκηνοθεσία: Julien Rappeneau

Η ταινία παρουσιάζει μία από τις πολλές περιπέτειες του ασταμάτητου Μικρού Νικόλα, του πιο διάσημου σχολιαρόπαιδου που έχει συντροφεύσει γενιές και γενιές παιδιών με τις αφηγήσεις του, τις σκέψεις και τις σκανταλιές του. Και φυσικά δεν είναι μόνος: γύρω από τον Νικόλα, ο οποίος μεγαλώνει σε μια απροσδιόριστη πόλη της Γαλλίας τη δεκαετία του ’50 και του ’60, γνωρίζουμε την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συμμαθητές και τους δασκάλους του, οι οποίοι και συμπληρώνουν το παζλ των ξεκαρδιστικών ιστοριών του.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.