Το μουσικό συγκρότημα Pentatonix επιστρέφει με νέες μουσικές και… σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου για τα Χριστούγεννα.

Το πενταμελές μουσικό συγκρότημα Pentatonix κυκλοφόρησε το τελευταίο του στούντιο άλμπουμ «Holidays Around the World». Το γκρουπ που αποτελείται από τα μέλη Kirstin Maldonado, Scott Hoying, Mitch Grassi, Kevin Olusola και Matt Sallee, συμφωνεί ότι ο εορτασμός των διαφορετικών πολιτιστικών εμπειριών κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων αποτελεί το καλύτερο σημείο συνάντησης.

«Ήταν πολύ ωραίο γιατί είχαμε επίσης να βιώσουμε όλες τις πολιτιστικές διαφορές στη μουσική. Άρα το άλμπουμ είναι πραγματικά διασκεδαστικό και εκλεκτικό με αυτόν τον τρόπο – αλλά είναι πραγματικά φοβερό μόνο και μόνο επειδή δεν έχουμε ποτέ τόσο μεγάλη γκάμα στο είδος μουσικής που κάνουμε», λέει η Maldonado.

«Έχουμε επίσης τρία πρωτότυπα τραγούδια, τα οποία αισθάνομαι ότι όλοι αγαπάμε πολύ. Είμαστε όλοι πραγματικά περήφανοι γι’ αυτά και νιώθουμε ότι είναι τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα πρωτότυπα τραγούδια μέχρι τώρα».

Τα τρία πρωτότυπα είναι το «Kid on Christmas», μια συνεργασία με τη Meghan Trainor, το «Star on Top» και το «Prayers for the World».

Το τελευταίο γράφτηκε από την Diane Warren και ο Olusola λέει ότι το τραγούδι σχετίζεται με την τρέχουσα κατάσταση του κόσμου μας.

«Αποτελεί έναν σταθμός για το άλμπουμ, γιατί συμβαίνουν τόσα πολλά στον κόσμο μας σήμερα και είναι σχεδόν σαν μια συλλογική προσευχή με όλους αυτούς τους διαφορετικούς καλλιτέχνες από τη διεθνή κοινότητα που όλοι θέλουν ελπίδα, αγάπη, φως και ειρήνη για τον κόσμο μας σήμερα».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με μουσικούς όπως οι: Lang Lang, Hiba Tawaji, Grace Lokwa, La Santa Cecilia, Shreys Ghoshal, Hikakin & Seiken, The King’s Singers και Lea Salonga.