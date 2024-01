Ο Φαρέλ Γουίλιαμς ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τον The Lego Group για μια αντισυμβατική ταινία για τη ζωή του.

Ο 50χρονος ράπερ, Φαρέλ Γουίλιαμς, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους δισκογραφικούς παραγωγούς εν ζωή, πίσω από τεράστιες διεθνείς επιτυχίες όπως τα “Happy”, “Blurred Lines” του Ρόμπιν Θικ και “Milkshake” της Kelis.

Τώρα εργάζεται στο «Piece by Piece» με τον σκηνοθέτη Μόργκαν Νέβιλ, γνωστό για το ντοκιμαντέρ του 2021 του Άντονι Μπουρντέν «Roadrunner» και το ντοκιμαντέρ του 2018 «Mister Rogers Won’t You Be My Neighbor?».

Οι δημιουργοί της ταινίας δήλωσαν: «Δεν ενδιαφέρεται να κάνει μια παραδοσιακή ταινία για τη ζωή του, ο Φαρέλ ξεκίνησε να αφηγηθεί την ιστορία του με τρόπο που θα ελευθερώσει τη φαντασία του κοινού».

«Η ταινία “Piece by Piece” αψηφά τα είδη και τις προσδοκίες για να μεταφέρει το κοινό σε έναν κόσμο Lego όπου όλα είναι δυνατά» σημείωσαν.

«Όταν είχα αυτό το τρελό όραμα να διηγηθώ αυτή την ιστορία μέσα από τουβλάκια Lego, δεν μπορούσα να φανταστώ καλύτερο συνεργάτη από τον Μόργκαν. Είναι ένας θρύλος. Είμαι ευγνώμων που η Focus ήθελε να συνεργαστεί μαζί μας και είναι τιμή μου να το μοιραστώ με τον κόσμο και να φέρω ανθρώπους στο σύμπαν μου» εξήγησε.

«Το χτίσιμο με τουβλάκια Lego μας ενθαρρύνει να ακολουθήσουμε τη φαντασία μας… ποιος θα πίστευε ότι το να παίζω με αυτά τα παιχνίδια ως παιδί θα εξελισσόταν σε μια ταινία για τη ζωή μου. Είναι απόδειξη ότι και οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να το κάνει» ανέφερε ο Αμερικανός τραγουδιστής, ράπερ, μουσικός και κινηματογραφικός παραγωγός.

Ο Νέβιλ είπε: «Πριν από πέντε χρόνια, ο Φαρέ Γουίλιαμς με προσέγγισε με την ιδέα να τον βοηθήσω να πει την ιστορία του μέσα από κινούμενα σχέδια Lego. Ήταν μια από εκείνες τις σπάνιες στιγμές που κατάλαβα σε ένα δευτερόλεπτο ότι αυτό ήταν ένα ταξίδι που ήθελα να συνεχίσω».

Η ταινία «Piece by Piece» θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ