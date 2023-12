To Release Athens 2024 υποδέχεται μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Πραγματικοί θρύλοι θα βρεθούν στην Ελλάδα για το μεγάλο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

Οι Offspring, μία από τις πιο επιτυχημένες punk rock μπάντες όλων των εποχών, με απήχηση σε ολόκληρο το φάσμα των φίλων της rock’n’roll μουσικής, επιστρέφουν μετά από 15 χρόνια στην Αθήνα για την πιο δυναμική βραδιά του καλοκαιριού, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024, στην Πλατεία Νερού.

Οι The Offspring δημιουργήθηκαν το 1984 στην Καλιφόρνια και αποτέλεσαν ένα από τα συγκροτήματα που αναζωογόνησαν το ενδιαφέρον του κοινού για το punk στα 90s. Κύριος λόγος η κυκλοφορία του αξεπέραστου “Smash” (1994) στην Epitaph Records, το οποίο έχει πλέον ξεπεράσει τις 11 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, αποτελώντας μέχρι σήμερα το εμπορικότερο album ανεξάρτητης εταιρείας στην ιστορία της μουσικής, ενώ τα singles “Come Out And Play”, “Self Esteem” και “Gotta Get Away” εξελίχθηκαν σε διαχρονικούς ύμνους μιας ολόκληρης γενιάς και σφράγισαν τη θέση της μπάντας στην κορυφή του μουσικού στερεώματος.

Το 2024, οι The Offspring γιορτάζουν τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του “Smash” και θα ανέβουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού για μια εμφάνιση που προβλέπεται να είναι από τις πιο εκρηκτικές του Release Athens 2024.

Στην Αθήνα, για τη μεγάλη μουσική γιορτή του Release Athens 2024 και οι Megadeth, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, στην Πλατεία Νερού. Η μπάντα του «αρχιτέκτονα» Dave Mustaine καθόρισε το heavy metal και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα, 40 χρόνια μετά το ξεκίνημά της. Μέλος των περίφημων Big Four της thrash-metal σκηνής και ένα από τα κορυφαία και πιο επιτυχημένα ονόματα του σκληρού ήχου, επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από πολλά χρόνια για να παρουσιάσουν ένα show γεμάτο τραγούδια-ύμνους!

Το όνομα Megadeth αποτελεί από μόνο του ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της heavy metal ιστορίας και ξεκίνησε να γράφεται αμέσως μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή του Dave Mustaine από τους Metallica. Συνθέτης, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, πολλών κομματιών στους δύο πρώτους δίσκους των τελευταίων, ο 22χρονος κιθαρίστας, πεινασμένος για μουσική και δημιουργία, αποφάσισε να σχηματίσει τη μπάντα και να ακολουθήσει τη δική του μοναδική πορεία.

Στο Release Athens 2024 θα βρίσκονται και οι Massive Attack, την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024, στην Πλατεία Νερού! Μία από τις σπουδαιότερες μπάντες των τελευταίων δεκαετιών, επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια στη χώρα μας φέρνοντας μαζί το πιο εντυπωσιακό show τους μέχρι σήμερα.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα! Ξεκινώντας από το Bristol της Αγγλίας, το 1988, έχοντας τις ρίζες τους στην κολεκτίβα The Wild Bunch, οι Massive Attack παραμένουν μόνιμα μπροστά από την εποχή τους.

Mε μόλις 5 studio albums, άλλαξαν τη σύγχρονη μουσική για πάντα. Αμφισβητώντας κάθε γνωστή pop φόρμα και κλισέ, γέννησαν το trip hop, έναν δικό τους ήχο που δεν μπορούσε να μπει σε καμία κατηγορία. Ένας σκοτεινός και αισθαντικός συνδυασμός ηλεκτρονικών ήχων, hip-hop, samples, επιρροών από τη dub / reggae / soul, ακόμα και από το post-punk, που συνεπήρε την παγκόσμια σκηνή στις αρχές των 90s και μας προσέφερε μερικά από τα σπουδαιότερα δείγματα μουσικής δημιουργίας των τελευταίων 30 ετών.

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Judas Priest αλλά και τον Bruce Dickinson, την Κυριακή 21 Ιουλίου 2024, στην Πλατεία Νερού. Οι Metal Gods του Rob Halford και ο τραγουδιστής / frontman των Iron Maiden, δύο ονόματα που δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις και χαρακτηρισμούς, σε μια βραδιά-ορόσημο για τους φίλους του σκληρού ήχου στη χώρα μας.

Οι Judas Priest ξεκίνησαν το 1969 στο Birmingham της Αγγλίας και άλλαξαν για πάντα το πρόσωπο του heavy metal. Στα 50 και πλέον χρόνια ύπαρξής τους, δεν έχει απομείνει διθύραμβος που να μην έχει γραφτεί για την παρέα του Rob Halford.

Άγγιξαν δυσθεώρητα ύψη με albums όπως τα “Hell Bent for Leather” (’78), “British Steel”, (’80), “Point of Entry” (’81), “Screaming for Vengeance” (’82), “Painkiller” (’90), “Firepower” (2018) και συνεχίζουν ακάθεκτοι μέχρι σήμερα.

O Bruce Dickinson δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι μία από τις καλύτερες και πιο χαρακτηριστικές φωνές – και παρουσίες – του Heavy Metal και, ταυτόχρονα, ένας ανήσυχος και πολυμαθής άνθρωπος. Frontman των Iron Maiden, μίας από τις εμβληματικότερες μπάντες όχι μόνο του σκληρού ήχου αλλά ολόκληρου του φάσματος της rock μουσικής, συγγραφέας, επιχειρηματίας, πιλότος, σεναριογράφος, spoken-word performer και σίγουρος πως το 2024 θα είναι η δική του χρονιά.