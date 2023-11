Οι θρυλικοί Rolling Stones… ξαναπαίρνουν τους δρόμους το 2024 για μια μεγάλη περιοδεία σε ΗΠΑ και Καναδά, για την προώθηση του 24ου άλμπουμ τους με τίτλο «Hackney Diamonds» που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Οι Rollling Stones με επικεφαλής τους Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρον Γουντ θα εμφανιστούν σε 16 πόλεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά, μεταξύ αυτών στο Λας Βέγκας, Σικάγο, Μασαχουσέτη, Κλίβελαντ, Λος Άντζελες όπως αναφέρει η ανακοίνωση για την μεγάλη περιοδεία του συγκροτήματος.

Η περιοδεία των Rolling Stones, η οποία ξεκινά από το Χιούστον στις 28 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 17 Ιουλίου στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, δεν αποτελεί έκπληξη ακόμη και όταν οι θρυλικοί γερόλυκοι της ροκ έχουν περάσει ή πλησιάζουν τα 80.

Το θρυλικό γκρουπ εμφανίστηκε τον περασμένο μήνα, σε κλαμπ του Γουέστ Σάιντ του Μανχάταν, παρουσιάζοντας το νέο τους άλμπουμ.

Οι Rolling Stones έπαιξαν για 25 λεπτά, ερμηνεύοντας έξι τραγούδια ενώπιον 500 προσκεκλημένων.

The news you have all been waiting for – the Rolling Stones are hitting the road again! We are thrilled to announce the Stones Tour 2024 Hackney Diamonds!



Enter your details here: https://t.co/Qe7HyMa6ML to access the fan presale that starts Weds 29 Nov. General onsale commences… pic.twitter.com/t0CNdQ2qkW