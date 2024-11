Sean «Diddy» Combs: Ο LeBron δέχτηκε επίθεση από θαυμαστή για τα πάρτι του: «Ξέρουμε ότι έχεις πάει»

Ο LeBron James δεν είχε και την πιο θερμή υποδοχή από έναν θαυμαστή που τον χλεύασε για την συμμετοχή του σε πάρτι του Sean «Diddy» Combs ή αλλιώς Puff Daddy την περασμένη Κυριακή (24.11.2024).

Στον αγώνα Eagles vs. Rams, ο LeBron James ήρθε αντιμέτωπος με έναν θαυμαστή που τον κατηγόρησε ότι παρευρέθηκε στα πάρτι του Sean «Diddy» Combs. Η ασφάλεια επενέβη για να σταματήσει την παρενόχληση και να απομακρύνει τον ενοχλητικό fan.

Σε βίντεο που τράβηξαν θαυμαστές και κάνει το γύρο του διαδικτύου, ακούγεται κάποιος να φωνάζει προς την κατεύθυνση του μπασκετμπολίστα, ενώ ο σταρ των Λέικερς καθόταν στο SoFi Stadium στο Inglewood.

«Bron! Bron! Ξέρουμε ότι ήσουν στα πάρτι του Diddy… ξέρουμε ότι ήσουν εκεί», φώναξε ο θαυμαστής. «Ξέρουμε ότι ήσουν στα πάρτι του Diddy».

Ο LeBron James δεν αντέδρασε και κοίταξε κατευθείαν μπροστά στο γήπεδο.

Fan yelling at Lebron at the Rams/Eagles game:



“We know you was at them Diddy parties, We know you was there”



😭😭😭 pic.twitter.com/tkR9ztg0fm