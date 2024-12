Sean «Diddy» Combs: Ο Will Smith αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση μαζί του – «Σταματήστε τις βλ@@@@@»

Ο γνωστός ηθοποιός, Will Smith αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τον μεγιστάνα του hip-hop Sean «Diddy» Combs, γνωστό και ως Puff Daddy, ο οποίος κρατείται από τον περασμένο Σεπτέμβρη σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Νέα Υόρκη.

Ο Will Smith, είπε ότι παρατήρησε ότι το όνομά σε πολλά δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Puff Daddy. Ο Diddy αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ομοσπονδιακή φυλακή στη Νέα Υόρκη εν αναμονή της δίκης για εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, εκβιασμό και συνωμοσία.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στη μουσική, έδωσε συναυλία στο Σαν Ντιέγκο και από τη σκηνή πήρε αποστάσεις από τον Κομπς

«Θέλω απλώς να πω πολύ ξεκάθαρα: δεν έχω καμία σχέση με τον Puffy, οπότε μπορείτε να σταματήσετε όλα τα memes», είπε, αναφερόμενος στον Diddy.

«Μπορείτε να σταματήσετε αυτές τις βλ@@@@. Δεν είχα καμία ανάμειξη, μην φρικάρετε» είπε απευθυνόμενος στο κοινό που άρχισε να ζητωκραυγάζει ως απάντηση. «Δεν ήμουν κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν έκανα τίποτα από αυτά τα ηλ@@@ πράγματα».

«Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια. Συνήθως δεν απαντώ σε χαζά πράγματα, αλλά ξέρετε, όλα τα memes με τρέλαναν» πρόσθεσε.

