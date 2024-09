Sean «Diddy» Combs: Στα άδυτα των πάρτι του ράπερ με ναρκωτικά, αλκοόλ και celebrities να ξεφαντώνουν

Την ώρα που ο Sean «Diddy» Combs, γνωστός και ως Puff Daddy, είναι αντιμέτωπος με πολύ σοβαρές κατηγορίες, εικόνες από τα πάρτι του όπου οι καλεσμένοι «σνίφαραν» ναρκωτικά και έπιναν αλκοόλ από γυμνά σώματα δημοσιεύει η Dailymail.

Ένα νέο βίντεο εμφανίστηκε με τον Puff Daddy, η αλλιώς Sean «Diddy» Combs, να λέει στους καλεσμένους, σε ένα από τα θρυλικά White Party του στο Hamptons ότι ήταν ώρα για τα παιδιά να πάνε σπίτι για να ξεκινήσει το πραγματικό πάρτι.

Σε πλάνα που εξασφάλισε αποκλειστικά η DailyMail, ο 54χρονος Diddy, φαίνεται να στέκεται, με ένα ποτήρι σαμπάνιας στο χέρι, στο μπαλκόνι του και να λέει:

«Σας ταΐσαμε όλους, σας ποτίσαμε, τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσετε τη ζωή. Αυτή είναι μια γιορτή ζωής. Αυτό είναι το πραγματικό White Party. Τα παιδιά έχουν μια ώρα ακόμα και αυτό το πράγμα μετατρέπεται σε κάτι στο οποίο όταν μεγαλώσεις, είναι κάτι το οποίο θα θελήσεις να κάνεις… οπότε ας αρχίσουμε να κάνουμε πάρτι μας και αφήστε τα παιδιά μακριά».

«Εντάξει DJ. Ας το κάνουμε», ακούγεται να λέει.

Είναι αδύνατο να ακούσει κάποιος τα λόγια του σήμερα χωρίς να νιώσει απαίσια για το είδος της ακολασίας, για τον ράπερ που τώρα κατηγορείται για μια σειρά από αποτρόπαια εγκλήματα και κρατείται χωρίς εγγύηση στο Metropolitan Detention Centre του Μπρούκλιν.

Ο Diddy αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, βία, απαγωγή, εμπρησμό και κατοχή πυροβόλων όπλων. Την ίδια στιγμή στο φως ήρθαν αποκαλύψεις για σεξουαλική «τρελά» που φέρεται να κράτησε μέρες, μετά τις οποίες οι συμμετέχοντες, συχνά εργαζόμενοι του σεξ, αναγκάζονταν να ενυδατωθούν, μέσω ενδοφλέβιας υποστήριξης.

Οι λαμπεροί καλεσμένοι στα πάρτι του

Οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν δείχνουν τη λαμπερή λίστα των καλεσμένων, γνωστοί από τον κινηματογράφο και την μουσική βιομηχανία, οι οποίοι παρέμειναν σιωπηλοί από τη σύλληψη του μεγιστάνα της μουσικής στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.

Ανάμεσά τους είναι η Τζένιφερ Λόπεζ η οποία έβγαινε με τον Diddy μεταξύ 1999 και 2001 και πήγε σε περισσότερα από ένα από πάρτι που διοργάνωσε για να εδραιώσει τη φήμη του ως «Gatsby» της εποχής του.

Η Πάρις Χίλτον, επίσης, ήταν τακτική καλεσμένη και παρακολούθησε το πρώτο πάρτι, που έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου 1998, το οποίο περιέγραψε ως «εμβληματικό».

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν οι Howard Stern, Kelly Osbourne, Aretha Franklin, Leonardo DiCaprio, Martha Stewart, Jay-Z και Beyonce, Mariah Carey και ο σύζυγός της Nick Cannon, το ζευγάρι Tommy Lee και η Pamela Anderson και η νεαρή τότε Kim Kardashian.

H πρώην σύντροφος του Diddy, Kim Porter, μητέρα τριών από τα παιδιά του που πέθανε το 2018 σε ηλικία 47 ετών, ήταν επίσης εκεί. Σε μερικές λήψεις φαίνεται να κάθεται δίπλα του χαμογελώντας με τα δίδυμα D’Lila και Jessie James Combs στην αγκαλιά της.

Δεν υπάρχει κάτι που να καταδεικνύει στην συμπεριφορά, αλλά και την εμφάνισή της την βίαιη κακοποίηση που φέρεται να υπέστη στα χέρια του, κάτι που αποκαλύπτεται σε ένα νέο βιβλίο με τον τίτλο, «In Kim’s Words».

Και, αν και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι διασημότητες που παρευρέθηκαν στα πάρτι συμμετείχαν σε οποιαδήποτε από τις παράνομες δραστηριότητες του Diddy, μόλις ξεκινούσε το πραγματικό πάρτι τα πράγματα γίνονταν άγρια.

Σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο προτελευταίο πάρτι του Diddy το 2008, φαίνονται ημίγυμνα κορίτσια να κρύβονται στην πισίνα. Άλλα, δύο κορίτσια με τα μπικίνι τους φιλιούνται ενώ η σαμπάνια ρέει πάνω στο γυμνό τους δέρμα.

Σύμφωνα με τον πρώην εκπρόσωπο της μουσικής βιομηχανίας Tom Swoope, ο οποίος έχει αφηγηθεί τις δικές του αναμνήσεις από τα «White Partys» του Diddy στο κανάλι του στο YouTube, «First Off In My Opinion: Story Time», τα πάρτι χωρίζονταν σε «βαθμίδες» πρόσβασης.

Ο Swoope και άλλοι μίλησαν για τα ναρκωτικά που υπήρχαν, έκσταση, κοκαΐνη, τα οποία λαμβάνονταν από το ρουθούνι πάνω από κάθε είδους επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων των καλεσμένων.

Μιλώντας στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2006, ο Diddy είχε πει ότι η πρόθεση πίσω από το πρώτο White Party ήταν να ενσωματώσει το hip-hop στα κλιμάκια των πολύ πλουσίων, για να βρει ένα σημείο επαφής μεταξύ των δύο κόσμων.