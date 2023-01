Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μας… μας ανακοίνωσε την επιστροφή του Έινταν, στο Sex and The City με μια ανάρτηση στα social media.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και η σελίδα του Sex and The City, «And Just Like That», στο Instagram, μοιράστηκαν και οι δύο μια σειρά από στιγμιότυπα που έδειχναν το ζευγάρι χέρι-χέρι.

Πιστεύεται ότι ο John Corbett θα επιστρέψει ως το ερωτικό ενδιαφέρον της Carrie Bradshaw, 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά που εμφανίστηκε ως σχεδιαστής επίπλων στην ταινία του 2012, Sex and The City 2.

Ο John στα στιγμιότυπα, φορούσε ένα μαύρο σακάκι και ένα μωβ παντελόνι και κάτω από την φωτογραφία η Sarah Jessica Parker σχολίασε: «Σσσς. X, SJ.»