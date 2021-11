Την πρώτη επίσημη αφίσα της επερχόμενης ταινίας «Spider-Man: No Way Home» παρουσίασε η Sony, στην οποία επιστρέφουν μερικοί από τους πιο εμβληματικούς κακούς, συμπεριλαμβανομένου του Άλφρεντ Μολίνα, που επαναλαμβάνει τον ρόλο του «Doctor Octopus» από το Spider-Man 2 του 2004.

Στην αφίσα, ο Τομ Χόλαντ, με το χαρακτηριστικό κοστούμι του Spider-Man, έρχεται αντιμέτωπος με τα μηχανικά χέρια του «Doctor Octopus» ενώ στο βάθος διακρίνεται ο «Γκριν Γκόμπλιν», προϊδεάζοντας τις εμφανίσεις στην ταινία.

The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17! @SpiderManMovie pic.twitter.com/fBTqdGwChj

Ο επίσημος λογαριασμός της ταινίας στο Twitter παρότρυνε τους χρήστες να ζουμάρουν και να βρουν και άλλες πληροφορίες στην αφίσα η οποία προϊδεάζει εμφανίσεις και άλλων εμβληματικών κακών.

go ahead, zoom in on those details 👀